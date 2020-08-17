Офіційний Київ обурений заявами Лукашенка про роль України у протестах.

Офіс Президента України та Міністерство закордонних справ розкритикували президента Білорусі Олександра Лукашенка за його заяви про причетність України до розпалювання протестів у Білорусі.

"МЗС України висловлює занепокоєння заявами керівництва Республіки Білорусь щодо участі громадян України в організації, наголошуємо, мирних протестів у зв‘язку з результатами президентських виборів. Ми обурені тим, що президент дружньої нам держави звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі. Цьому немає жодних доказів", – ідеться у заяві Міністерства закордонних справ.

Натомість МЗС нагадує про те, що втручанням у справи інших держав займалися 28 найманців ПВК "Вагнера", затриманих нещодавно у Білорусі. Замість того, щоби покарати їх за це, замість того, щоби прислухатися до зібраних Україною доказів – офіційний Мінськ подарував їм свободу. "«Вагнерівці» з благословення білоруської влади повертаються в РФ. Щоб і надалі здійснювати злочини на території суверенних держав", – обурились на Михайлівській площі.

Офіс Президента починає свою заяву з того, що "міждержавні відносини – це, перш за все, коректність і виваженість публічних формулювань". "Незалежно від того, в якому емоційному стані перебуваєш сьогодні, у відносинах між сусідами обов’язково буде завтра, післязавтра", – звернули увагу на Банковій.

ОП вважає, що заяви Лукашенка про участь України в протестах – "свідоме нагнітання" і "свідома провокативна поведінка".

Банкова запевняє, що Україна точно "поважає і географічні, й політичні кордони кожної нації та не втручається у вирішення питань про вибори або чиюсь перемогу на них". "Тому що коректність, терпіння і є ознакою цивілізованості будь-якої нації", – додали в ОП.

Президентський офіс радить білоруській владі звернути увагу передовсім на голос протесту власних громадян. "Посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх же співгромадян. Якщо довіри немає, – а світ бачить, що довіри й близько немає – то цей дефіцит несправедливими звинуваченнями на адресу «керівництва іншої країни» не заповнити... Єдине, що хотілося б справді сказати білоруській державі, це – поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я та свободу", – резюмували в Офісі Президента.

У неділю, 16 серпня, Лукашенко, виступаючи на мітингу своїх прихильників у Мінську, заявив: "Хтось хоче нових виборів. За вікно подивіться! Натовські війська брязкають гусеницями біля наших кордонів. Литва, Латвія, Польща, Україна наказують провести нам нові вибори. Якщо ми підемо на повідку в них, ми підемо в штопор і ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель. Ми не повинні стати відхожих місцем для Європи. Нам не потрібні заморські уряди, нам потрібно своє. Нам пропонують нову владу, нам пропонують солдатів НАТО, чорношкірих, жовторотих і білобрисих. Нас хочуть взути в лапті й поганяти батогом".