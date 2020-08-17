На Рівненщині найбільше випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 1464 нових випадки коронавірусної хвороби. Це найвищий показник захворювань у вихідний день за весь час пандемії.

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони у понеділок.

Найбільше добових випадків виявлено у Рівненській (178), Чернівецькій (165), Івано-Франківській (164), Львівській (128) областях і в Києві (104).

За добу зафіксовано 21 смерть. Загальне число загиблих – 2089.

За час пандемії занедужало 92 820 особи. Одужало – 48 164.