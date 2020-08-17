НАТО заперечило заяву Лукашенка про нарощування військової моці біля кордонів Білорусі.

Альянс закликав Білорусь поважати основні свободи, включно з правом на мирний протест.

 

 

Керівництво НАТО відкинуло недільні заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Альянс нарощує військову міць біля західного кордону цієї країни. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Водночас в НАТО зазначили, що уважно стежать за ситуацією в Білрусі.

 

«Нарощування сил НАТО в реґіоні немає. Багатонаціональна присутність НАТО в східній частині Альянсу не є загрозою для будь-якої країни. Вона має суто оборонний і пропорційний характер і призначена для запобігання конфліктам і збереження миру», – заявила офіційна речниця НАТО Оана Лунґеска (Oana Lungescu). Вона закликали Білорусь поважати основні свободи, включно із правом на мирний протест.

 

Водночас офіційний Вільнюс заявив, що Литва не становить військової загрози для сусідньої Білорусі. «Криза в Білорусі – політичного характеру, і будь-які заяви білоруського керівництва про втручання інших країн або загрозу, яку вони становлять, є спробою перекласти провину і виправдати власні дії», – заявив литовський міністр оборони Раймундас Каробліс (Raimundas Karoblis).

 

Міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічюс (Linas Antanas Linkevičius) назвав брехнею заяви Лукашенка про військове нарощування. При цьому він назвав білоруського лідера «колишнім президентом». «Схоже, він відчайдушно намагається виправдати заклик до Росії про допомогу і тим самим повністю зруйнувати незалежність країни. Дуже прикро», – написав Лінас Антанас Лінкявічюс на своїй сторінці в Twitter.

 

У неділю, 16 серпня, Лукашенко, виступаючи на мітингу своїх прихильників у Мінську, заявив: «Хтось хоче нових виборів. За вікно подивіться! Натовські війська брязкають гусеницями біля наших кордонів. Литва, Латвія, Польща, Україна наказують провести нам нові вибори. Якщо ми підемо на повідку в них, ми підемо в штопор і ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель. Ми не повинні стати відхожих місцем для Європи. Нам не потрібні заморські уряди, нам потрібно своє. Нам пропонують нову владу, нам пропонують солдатів НАТО, чорношкірих, жовторотих і білобрисих. Нас хочуть взути в лапті й поганяти батогом».

17.08.2020

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