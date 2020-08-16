Папа Римський закликав до припинення насильства в Білорусі.

Тим часом у Мінську пройшла наймасовіша протестна акція.

Під час традиційної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, 16 серпня, Папа Римський Франціск запевнив, що не випускає з уваги драматичні події в Білорусі після президентських виборів. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News. Папа Франциск також побажав миру білорусам і закликав сторони конфлікту до діалогу і відмови від застосування сили.

«Моя думка лине також до дорогої Білорусі. Уважно слідкую за післявиборчою ситуацією в цій країні та звертаюся із закликом до діалогу, відмови від насильства і до пошани справедливості та права. Ввіряю всіх білорусів захистові Богородиці, Цариці миру», – промовив Голова Католицької Церкви.

16 серпня в Мінську пройшла наймасовіша акція протесту за всю історію незалежної Білорусі. У центрі білоруської столиці, на площі Незалежності, зібралося понад 200 тисяч осіб. Мітингарі висловили, зокрема, такі вимоги до білоруської влади: звільнення всіх політв'язнів і заарештованих в ці дні (а це понад сім тисяч осіб); відставка Лукашенка; розслідування і суд над злочинцями, які стріляли, били і катували людей під час післявиборчих протестів.