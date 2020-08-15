Коротка історія англійської поезії

з високих вікон з оксфордських галявин
з навчання у якому не схалявиш
з книжок з бібліотечних стелажів
із погляду на цегляні будинки
дощів щорічних врожаї й ужинки
профспілки із церковних сторожів
самітником здіймає вгору лапки
свій горобиний профіль в слові Ларкін
відточений свій поетичний стиль
як запис на картках бібліотечних
як ровер – плащ – якісь папери в течці –
строфи уламок чи біблійний стих
а міг же жити як поет придворний
писнути оду – скільки ж он проворних!
вклонитись королеві й королю
овець йоркширських що бредуть снігами
спіймати у рядку – доми з димами
вугільну шахту і зелений луг
про всі гілки ув королівськім дереві
дізнатися – і на щорічнім Дербі
останнім в ложі герцогських внучат
просидіти й свистіти вслід кобилі
тій що спіткнулась на двадцятій милі
о п’ятій – традиційно теплий чай
й діждатись може Ордену Підв’язки
будинку з озерцем в заплавах ряски
овець отару – пастуха й дуду
і королівську пенсію до скону
і видати нарешті книжку скромну
присвячену йоркширському коту
в провінції серед озерних впадин
навчитися від риб стихи писати
читати ялівець – овес – пасльон
чи в Греції схопити лихоманку
і повернутись тлінними останками
в абатський склеп – у пташий павільйон
строфа англійська – Еліот чи Оден
із мови рудників – руда порода
із покладів вугільних – антрацит
замішана на вариві з ячменю
барокових viola й cello
і Перселлових клавесинів й цитр
що вжилася в бібліотечну власність
ув оксфордські обов’язкові класи
у точнім складі метрики і слів
живих поетів й мертвих як у фільмі
коли слова розкладено довільно
а треба скласти в дійсному числі
тоді ось – стежка ув осіннім парку
на ровері промчиться Філіп Ларкін
у кремовім плащі – як тінь змигне
то дощ то сніг в сезонних перемінах
і він покаже як в високих вікнах
любов і смерть сплітаються в одне
15.08.2020