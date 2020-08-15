Коротка історія англійської поезії

Василь МАХНО

 

з високих вікон з оксфордських галявин

з навчання у якому не схалявиш

з книжок  з бібліотечних стелажів

із погляду на цегляні будинки

дощів щорічних врожаї й ужинки

профспілки із церковних сторожів

 

самітником здіймає вгору лапки

свій горобиний профіль в слові Ларкін

відточений свій поетичний стиль

як запис на картках бібліотечних

як ровер – плащ – якісь папери в течці –

строфи уламок чи біблійний стих

 

а міг же жити як поет придворний

писнути оду – скільки ж он проворних!

вклонитись  королеві й королю

овець йоркширських що бредуть снігами

спіймати у рядку – доми з димами

вугільну шахту і зелений луг

 

про всі гілки ув королівськім дереві

дізнатися – і на щорічнім Дербі

останнім в ложі герцогських внучат

просидіти й свистіти вслід кобилі

тій що спіткнулась на двадцятій милі

о п’ятій – традиційно теплий чай

 

й діждатись може Ордену Підв’язки

будинку з озерцем в заплавах ряски

овець отару – пастуха  й дуду

і королівську пенсію до скону

і видати нарешті книжку скромну

присвячену йоркширському коту

 

в провінції серед озерних впадин

навчитися від риб стихи писати

читати ялівець – овес – пасльон

чи в Греції схопити лихоманку

і повернутись тлінними останками

в абатський склеп – у пташий павільйон

 

строфа англійська – Еліот чи Оден

із мови рудників – руда порода

із покладів вугільних –  антрацит

замішана на вариві з ячменю

барокових viola й cello

і Перселлових клавесинів й цитр

 

що вжилася в бібліотечну власність

ув оксфордські обов’язкові класи

у точнім складі метрики і слів

живих поетів й мертвих як у фільмі

коли слова розкладено довільно

а треба скласти в дійсному числі

 

тоді ось – стежка ув осіннім парку

на ровері промчиться Філіп Ларкін

у кремовім плащі – як тінь змигне

то дощ то сніг в сезонних перемінах

і він покаже як в високих вікнах

любов і смерть сплітаються в одне

 

 

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