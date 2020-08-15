Харківщина встановила антирекорд добових захворювань на ковід.

 

Минулої доби в Україні виявили 1847 нових випадків коронавірусної хвороби -- новий антирекорд. Попередній максимум (вчорашні 1732) перевершено на понад сотню.

 

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони.

 

 

Найбільше нових випадків виявлено у Харківській області – 254; це рекорд для добових випадків у областях за весь час пандемії. У Києві теж міський рекорд – 232.

 

У Чернівецькій області зафіксовано 170 впадків, на Львівщині -- 166, на Прикарпатті -- 148, на Одещині – 139.

 

За добу зафіксовано 33 смерті. Найбільше (6 людей) померлих у Львівській області, 5 – в Одеській, по 4 – у Закарпатській і Харківській.

 

15.08.2020

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