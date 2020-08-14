Білоруси відчувають себе втричі ближчими до українців, ніж до росіян.

Найбільш близькими національними групами до себе білоруси вважають українців і узагальнений образ мешканців Східної Європи. Найбільш далекими є американці, західно-європейці і скандинави. Росіяни за відстанню в сприйнятті білорусів виявилися приблизно там же, де азіати та араби. За шкалою від нуля (тотожність) до ста (безмежно далекі) українців білоруси бачать на дистанції 9,13, росіян – 33,81.

Такі результати дослідження національної ідентичності соціальних активістів та лідерів думок у Білорусі Центру економічних досліджень BEROC, проведеному в червні цього року. Дослідження проводилося з використанням техніки репертуарних решіток Келлі, що – на підставі якісного аналізу висловлювань респондентів, визначення їхніх конотацій, а також факторного аналізу і аналізу відстаней між досліджуваними елементами – дозволило виявити глибинні переконання і стереотипи як про самих білорусів, так і про представників інших національностей.

Отож, як себе оцінюють білоруси (пересічні конструкти для опису елементів "Я" і "білоруси"):

1 Не імперські (дбають про облаштування свого простору)

2 Наявність радянського минулого (загальний досвід життя в тоталітарній системі, загальний дискурс, процеси десовєтизації)

3 Політична пасивність

4 Відсутність імперських устремлінь, локальність (орієнтованість на місцеві проблеми і ситуації, скоріше місцева аґенда, ніж амбіція на глобальну)

5 Успіх в них – це вирішення локальних проблем

6 Стан залежності, несамостійності мислення

7 Менша "просунутість", менша толерантність, бідність і, як наслідок, більша орієнтованість на гроші

8 Відповідальність, увага до локальних проблем, толерантність, "спокійність"

9 Приналежність до кола західної цивілізації

10 Старанність, відповідальність, акуратність, швидкість у прийнятті рішень і виконання.

11 Немає імперіалістичності

12 Відповідальність та працьовитість, вміло і швидко сприймають нові компетенції

13 Пам'ять про колишнє спільне минуле

14 Законопослушність, прагнення до порядку

15 Нехтування правилами і нормами

16 Європейська основа культури

17 Неможливість впливати на політику та брати участь у політичному житті

Конструкти же, які були використані для опису росіян, мають в основному негативні конотації та оцінки. Найчастіше відзначається "імперськість", агресія і вивищення себе над іншими:

1 Менша "просунутість", менша толерантність, бідність і, як наслідок, більша орієнтованість на гроші

2 Емоційна близькість і підвищене відчуття, що їм всі винні, на основі загального трагічного минулого, турбота про власні інтереси

3 Ханжество і почуття, що їм всі зобов'язані (старші брати, круті і т. п)

4 Робота напоказ, але не заради якості

5 Ідеологічність, агресивна позиція щодо інших країн, поширеність пропаганди та її вплив на населення

6 Відсутність колективності

7 Неповага до особистого простору інших

8 Націлені на збереження власного благополуччя, а не розвиток загального

9 Економічний і політичний успіх важливіший за екологію

10 Успіх у них – це світовий політичний вплив

11 Мета виправдовує все, готові на радикальні заходи

12 Велика активність, "шумність", збереження "сільської" культури

13 Консервативні погляди: у ставлення до релігії, сім'ї, меншин

14 Імперськість (прагнення до самовивищення; готовність прийняти чи виправдати негативні дії влади задля досягнення цієї мети; пошук ідентичності у величному минулому, а не створення успішного майбутнього)

15 Безпринципно використовують людей, щоб заробити гроші

16 За сліпою любов'ю до країни не бачать реальності

17 Низький лібералізм

18 Нетерпимість, апатичність, недовіра до влади

19 Вплив радянського минулого – каша в голові, втрачені орієнтири та авторитети, нові ще не знайдені

20 Пасивність, лінивство

21 Кожен сам за себе, недовіра до людей

22 Відсутність вибору призводить до відчуття безпорадності

23 Імперські шовіністичні амбіції, зовсім інші світоглядні та культурні риси.

24 Повільність, слабкі вміння у нових компетенціях, комплекс маленької країни

25 Належність до східного кола цивілізації

26 Імперське мислення: пихаті, зарозумілий, "старші" брати, високомірні

27 Різниця в ментальності, нижчий рівень загальної культури – фон європейської історії робить нас [росіян і білорусів] різними.

28 Самодостатність

29 Неакуратність

30 Відчувають себе на вершині прогресу, приховано імперіалістічні

31 Одномовність, категоричність, авторитарність

32 Наявність радянського минулого (загальний досвід життя в тоталітарній системі)

33 Імперські настрої

34 Високий патерналізм, невміння брати відповідальність на себе

35 Спадкоємність

37 Високий рівень корупції та низький рівень поваги до законів

36 Повага до правил і норм

38 Імперська свідомість

39 Пам'ять про колишнє спільне минуле

40 Відчувають себе "старшою", більш розвиненою нацією з важливішою культурою

41 Сильна ідентичність, імперська свідомість, впевненість у своїй культурній і політичній місії, відчуття переваги над сусідами

42 Політична і соціальна пасивність, відсутність толерантності

43 Бідність

44 Відсутність ініціативи; підсвідоме бажання контролювати і контролювати людей

45 Пасивність, неінтелігентність

46 Відсутність традиції локальних спільнот

Центр економічних досліджень BEROC (БЕРОК) існує від 2008 році як спільний проект Стокгольмського інституту перехідних економік (SITE) та економічного освітнього та дослідницького консорціуму (EERC) за фінансової підтримки Шведського агентства з розвитку (SIDA) та Фонду Євразія (East Europe Foundation). Нині BEROC є провідним незалежним академічним дослідницьким центром в області економічних досліджень в Білорусі. Він проводить академічні та прикладні дослідження, організовує освітні програми з сучасної економіки та здійснює іншу актуальну діяльність.