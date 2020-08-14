ВВП єврозони впав 12,1 відсотка в другому кварталі.

Таке падіння стало найбільшим з часу запровадження  відповідної статистики.

 

   

 

Пандемія коронавірусної інфекції та карантинні заходи спричинили істотне падіння внутрішнього валового продукту в країнах-членах Шенґенської групи. У другому кварталі цей показник скоротився на 12,1 відсотка в порівнянні з першим кварталом 2020 року, випливає з даних європейського статистичного агентства Eurostat, оприлюднених у п'ятницю, 14 серпня. Падіння стало найповажнішим з часу ведення статистики з 1995 року. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Wele.

 

У порівнянні з другим кварталом попереднього року скоригований ВВП єврозони впав на 15 відсотків, що також є рекордним зниженням. Вцілому щодо Євроунії падіння в порівнянні з першим кварталом 2020-го сягнул 11,7 відсотка, а в порівнянні з другим кварталом 2019 року – 14,1 відсотка, зазначає Eurostat.

 

Статистики також з'ясували вплив пандемії на ринок праці. У другому кварталі кількість зайнятих в єврозоні скоротилося на 2,8 відсотка (в Євроунії – на 2,6 відсотка) порівняно з першими трьома місяцями 2020 року. А в порівнянні з другим кварталом 2019 року цей показник знизився на 2,9 відсотка в єврозоні та на 2,7 відсотка – в ЄУ. Оприлюднені значення є максимальними за час ведення спостережень.

 

Найсильніше серед країн Європейської Унії падіння ВВП у другому кварталі помітно в Іспанії (мінус 18,5 відсотка), Угорщини (мінус 14,5 відсотка) і Португалії (мінус 13,9 відсотка). У Німеччині внутрішній валовий продукт з квітня до червня впав на 10,1 відсотка в порівнянні з першим кварталом 2020 року і на 11,7 відсотка в порівнянні з другим кварталом попереднього року.

14.08.2020

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