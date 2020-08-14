5% українців певні, що перехворіли коронавірусом.

 

Кожен двадцятий українець – а конкретно, 5,1% опитаних громадян – певен, що або сам, або принаймні родичі вже перехворіли коронавірусним захворюванням.

 

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва в липні.

 

 

У регіональному розрізі мешканці західних (8,6%) та центральних (5,4%) областей частіше висловлювали впевненість у тому, що вже хворіли на коронавірус, аніж мешканці південних (2,4%) та східних (2,7%) регіонів. Ці розбіжності, очевидно, зумовлені об'єктивною поширеністю ковіду в різних регіонах.

 

У віковому розрізі українці віком понад 50 років частіше висловлювали думку, що в їхній сім'ї вже пережили хворобу, аніж представники молодших вікових груп.

 

35% українців вважають, що найбільше зусиль для стримування пандемії COVІD-19 доклали лікарі та медпрацівники. На наступних щаблях – місцева (21%) та центральна (19%) влада. Активність волонтерів та громадських організацій відзначило 17%. Ще 14% вважають, що долання коронавірусу – справа самих громадян. Зусилля великого бізнесу оцінили лише 2%, а місцевих осередків політичних партій – менше як 1%.

 

Абсолютна більшість громадян (51%) вважає, що головну відповідальність за якісну охорону здоров’я та підготовку медичних закладів до роботи в умовах пандемії несе профільне міністерство. Ще 17% українців покладають головну відповідальність на Президента України. Цікаво, що на уряд – удвічі менше, ніж на Президента. 

 

Відповідаючи на запитання «Хто з перелічених осіб обстоює інтереси громадян у процесі реформування системи охорони здоров’я?», 19% громадян назвали чинного міністра Максима Степанова, 16% – Президента Зеленського, 15% – лікаря і блогера Євгенія Комаровського, 14% – головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Ексміністра Уляну Супрун відзначило 6%, а голову парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайла Радуцького – 3%. 35% громадян вважає, що ніхто з перелічених осіб не обстоює їхні інтереси. Найбільше скептиків проживає у південних (40,5%) та східних (44%) областях. 

 

Опитування проводили 3-9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.  Опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

 

14.08.2020

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