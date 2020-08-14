Українська інтеліґенція вважає, що Білорусь показує приклад боротьби за свободу.

Група українських інтелектуалів – політологи, філософи, економісти, історики, правозахисники, публіцисти – висловиловили солідарність із учасниками протесту в Білорусі й підкреслили, що зараз білоруси демонструють приклад боротьби за свої свободи.

"Ви показуєте приклад усьому світові, як стояти за свободу і гідність", – йдеться у зверненні інтелігентів, що його опублікував у Facebook директор фонду "Відродження".

ЗА ВАШУ І НАШУ СВОБОДУ!

Дорогі наші білоруські сестри і брати!

З сумішшю радості і тривоги спостерігаємо за подіями у Вашій країні.

З радістю – бо бачимо, як прокидається Ваш великий народ, а наш сусід і друг.

З тривогою – бо новини доносять нам повідомлення про нові й нові жертви.

Ми, українці, теж проходили через такі випробовування. Переконані, що вони ще не скінчилися. Але ми вибрали свій шлях. Хоч він нелегкий і довгий, та наш, і з нього ми не зійдемо.

Не маємо наміру ані повчати Вас, ані радити Вам – бо зараз не ми, а Ви показуєте приклад усьому світові, як стояти за свободу і гідність.

Просто хочемо висловити Вам почуття нашої братньої солідарності.

Переживаємо за Вас, гордимося Вами, любимо Вас.

Бажаємо Вам перемоги, бо Ваша перемога буде і нашою перемогою.

За Вашу і Нашу Свободу!

Живе Беларусь! Слава Україні!