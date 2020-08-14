Режим Лукашенка звільнив трьох затриманих на протестах українців.

Українських громадян Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва та Оксану Альошину звільнили з СІЗО в Білорусі. Рєуцький та Васильєв перебувають на території посольства України.

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, трьох українців звільнили "після наших наполегливих дій".

"Наші правозахисники та журналісти були незаконно затримані ще 12 серпня. Сьогодні їх звільнили. Вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там виключно задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, та задля коментування їх у публічному медійному просторі. Відкрито, прозоро, професійно. Зараз вони в цілковитій безпеці", – повідомив Зеленський.

Наразі ведуться переговори про звільнення ще одного українця – Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Бреста. "Ми наполегливо хочемо, щоб повернули наших громадян додому", – зазначив керівник держави.

Володимир Зеленський назвав становище у Білорусі складним, із "ексцесами".

"Білорусь, зрозуміло, зараз сильно страждає. Шукає рішення та вихід з дуже непростої ситуації. Кожного дня трапляються ексцеси", – прокоментував Зеленський.

Президент закликав білоруських колег "категорично утриматися від незаконних затримань і насильства".

"Нам дійсно небайдуже. Ми справді переживаємо за все, що відбувається в Білорусі. Білорусь завжди була добрим другом і партнером України. І для нас важливо, щоб білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід із суспільно-політичного конфлікту. Щоб Білорусь надалі розвивалася та була демократичною, економічно сильною й незалежною державою", – сказав Зеленський.

Як повідомила правозахисна ініціатива "Схід SOS", наразі Рєуцький і Васильєв – правозахисники, що мали готувати репортажі для "Громадського", – перебувають на території посольства України. "Схід SOS" сподівається, що українцям вдасться безперешкодно повернутися додому через кордон.

Костянтин Рєуцький з'явився на відео видання Tut.by. Коментуючи своє затримання, він розповів, що вночі його змусили підписати протокол, написаний правоохоронцями.

"Нікому не дали протоколи прочитати, підписати змушували. Тих, хто не хотів підписувати, били", – цитує Hromadske.