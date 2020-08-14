Число померлих від ковіду в Україні перетнуло дві тисячі.

Число померлих від коронавірусу в Україні перевищило дві тисячі – згідно з офіційними даними станом на ранок 14 серпня, українські служби зафіксували 2011 летальних випадків.
Минулої доби кількість підтверджених захворювань COVID-19 знову вийшла до рекордного рівня – 1732 випадки за добу.
Графіка – Віталій Руденький
Про це йдеться в даних, поширених на сторінці Ради національної безпеки та оборони.
Найбільшу кількість добових випадків виявили у Харківській (205), Львівській (184), Одеській (160), Чернівецькій (154), Івано-Франківській (143), Рівненській (120) областях і в Києві (158).
Офіційно, в Україні 39 064 активних випадки коронавірусної хвороби. найбільша кількість – у Львівській області (8183) та в Києві (6694).
14.08.2020