Число померлих від ковіду в Україні перетнуло дві тисячі.

 

Число померлих від коронавірусу в Україні перевищило дві тисячі – згідно з офіційними даними станом на ранок 14 серпня, українські служби зафіксували 2011 летальних випадків.

 

Минулої доби кількість підтверджених захворювань COVID-19 знову вийшла до рекордного рівня – 1732 випадки за добу.

 

Графіка – Віталій Руденький

 

Про це йдеться в даних, поширених на сторінці Ради національної безпеки та оборони.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Харківській (205), Львівській (184), Одеській (160), Чернівецькій (154), Івано-Франківській (143), Рівненській (120) областях і в Києві (158).

 

Офіційно, в Україні 39 064 активних випадки коронавірусної хвороби. найбільша кількість – у Львівській області (8183) та в Києві (6694).

 

14.08.2020

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