Галицькі хроніки COVID-19: 13 серпня.

Станом на 09:00 13 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 21 140 хворих на COVID-19. За минулу добу – 380 нових випадків: 138 – на Івано-Франківщині, 166 – на Львівщині (проведено 1401 ПЛР-дослідження) та 76 – на Тернопіллі (проведено 533 дослідження методом ПЛР).
За минулу добу зафіксовано 7 летальних випадків: троє людей померло на Івано-Франківщині, четверо – на Львівщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини утримується на рівні 2,5%.
Одужало від початку пандемії у трьох галицьких областях 7824 особи. За минулу добу – 157: 61 на Львівщині, 74 на Івано-Франківщині та 22 на Тернопільщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 серпня (09:00): 3489 випадків, 76 нових
м. Тернопіль – 20 осіб
Гусятинський район – 5 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Кременецький район – 4 особи
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 36 осіб
Чортківський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 серпня (09:00): 11 474 випадки, 166 нових
Львів – 68 осіб
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 12 особи
Дрогобицький район – 16 осіб
Жидачівський район – 4 особи
Жовківський район – 9 осіб
Золочівський район – 6 осіб
Кам'янка-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 10 осіб
Мостиський район – 2 особи
Пустомитівський район – 5 осіб
Самбірський район – 20 осіб
Стрийський район – 4 особи
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 серпня (09:00): 6177 випадків, 138 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.13.08.2020