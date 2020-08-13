Галицькі хроніки COVID-19: 13 серпня.

Станом на 09:00 13 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 21 140 хворих на COVID-19. За минулу добу – 380 нових випадків: 138 – на Івано-Франківщині, 166 – на Львівщині (проведено 1401 ПЛР-дослідження) та 76 – на Тернопіллі (проведено 533 дослідження методом ПЛР).

За минулу добу зафіксовано 7 летальних випадків: троє людей померло на Івано-Франківщині, четверо – на Львівщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини утримується на рівні 2,5%.



Одужало від початку пандемії у трьох галицьких областях 7824 особи. За минулу добу – 157: 61 на Львівщині, 74 на Івано-Франківщині та 22 на Тернопільщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 серпня (09:00): 3489 випадків, 76 нових

м. Тернопіль – 20 осіб

Гусятинський район – 5 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Кременецький район – 4 особи

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 36 осіб

Чортківський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 серпня (09:00): 11 474 випадки, 166 нових

Львів – 68 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 12 особи

Дрогобицький район – 16 осіб

Жидачівський район – 4 особи

Жовківський район – 9 осіб

Золочівський район – 6 осіб

Кам'янка-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 10 осіб

Мостиський район – 2 особи

Пустомитівський район – 5 осіб

Самбірський район – 20 осіб

Стрийський район – 4 особи

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 серпня (09:00): 6177 випадків, 138 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.