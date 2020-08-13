Галицькі хроніки COVID-19: 13 серпня.

 

Станом на 09:00 13 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 21 140 хворих на COVID-19. За минулу добу – 380 нових випадків: 138 – на Івано-Франківщині, 166 – на Львівщині (проведено 1401 ПЛР-дослідження) та 76 – на Тернопіллі (проведено 533 дослідження методом ПЛР). 

 

 

За минулу добу зафіксовано 7 летальних випадків: троє людей померло на Івано-Франківщині, четверо – на Львівщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини утримується на рівні 2,5%.

 


Одужало від початку пандемії у трьох галицьких областях 7824 особи. За минулу добу – 157: 61 на Львівщині, 74 на Івано-Франківщині та 22 на Тернопільщині.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 серпня (09:00): 3489 випадків, 76 нових

м. Тернопіль – 20 осіб

Гусятинський район – 5 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Кременецький район – 4 особи

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 36 осіб

Чортківський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 серпня (09:00): 11 474 випадки, 166 нових

Львів – 68 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 12 особи

Дрогобицький район – 16 осіб

Жидачівський район – 4 особи

Жовківський район – 9 осіб

Золочівський район – 6 осіб

Кам'янка-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 10 осіб

Мостиський район – 2 особи

Пустомитівський район – 5 осіб

Самбірський район – 20 осіб

Стрийський район – 4 особи

Яворівський район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 серпня (09:00): 6177 випадків, 138 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

13.08.2020

До теми

Някрошюс, карантин і спів
Маґдалена Важеха
Мала з Някрошюсом добру співпрацю. Ми обидвоє були доволі впевнені у своїх переконаннях. В «Дзядах» Адама Міцкевича це особливо відчувалося. Потім був «Шлюб» Ґомбровича і планувався «Король Лір» Шекспіра. Робота з цим режисером була особливою пригодою і дуже шкода, що вона вже ніколи не зможе повторитись.
12.08.20 | | Штука
Література як запит життя
Софія АНДРУХОВИЧ
Для мене не так важливо, що саме розповідати, для мене набагато важливіше, як розповідати. І що ця розповідь робить з тим, хто розповідає, і з тим, хто слухає.
11.08.20 | | Штука
Чому дивитись на себе в Zoom так незвично?
Сара Данфі-Лелі
Ще немовлята розуміють: у дзеркалі – вони самі. Але в онлайні не все так просто.
11.08.20 | | Наука
Про діонісійську природу джазу
Макс Лан
Мені діонісійство ближче – і джаз того потребує – коли тобі треба пуститись берега і зайти туди, де ще толком не був. Зрештою, з поезією те саме: я не керую свідомо продукцією віршів і тематикою.
10.08.20 | | Штука
Всесвіт – однорідніший, ніж вважали
Вимірювання розподілу матерії засвідчують принаймні 8 % відхилення від стандартної моделі.
10.08.20 | | Наука
Проблеми набрякають
Юрко ТИМЧУК
Різноманітні фрукти-овочі мусять достигнути до потрібної кондиції. Щось подібне коїться і з трафунками у сфері, яка в нас називається політикою.
10.08.20 | | Україна
Хто написав "Народні оповідання" Марка Вовчка?
Юрій Бойко-Блохин
Начисто переписаний текст належав Марії Марковичці. Але що ховається за завісою чистовика, залишається мряковинною загадкою, про яку в радянські часи навіть не згадували
10.08.20 | | Минуле
Проєкт фабрики гамма-випромінювання на ЦЕРН
Поєднання іонних променів та гамма-випромінювання може дати новий погляд на атом.
08.08.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.