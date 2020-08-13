Епіфаній: Наші молитви – за білоруський народ.

 

Предстоятель Православної Церкви України, митрополит Київський Епіфаній висловив підтримку білоруському народу та побажав йому захистити свободу.

 

Про це йдеться в дописі Епіфанія у Facebook.

 

Фото зі сторінки Епіфанія

 

"Хочу побажати білоруському народу з Божою допомогою знайти свою власну відповідь на виклики сьогодення, захистити свої гідність та свободу, демократичне і незалежне майбутнє своєї держави. Долучаю свій голос до заяв тих численних держав, міжнародних та громадянських інституцій, хто наполегливо закликає до негайного припинення насильства, звільнення тисяч невинно затриманих та проведення конструктивного діалогу між керівництвом Білорусі та громадянським суспільством задля мирного виходу з кризи", – заявив він.

 

"Наші молитви сьогодні – за білоруський народ, за перемогу правди, за зупинення насильства, за Божий захист для невинних, які страждають. Нехай Господь допоможе вам, брати і сестри, пройти ці важкі часи!", – звернувся Епіфаній.

 

Митрополит Київський нагоголосив, що Православна Церква Білорусі має повне право просити про Томос для себе.

 

"Білоруський народ – наші сусіди, з якими від княжих часів ми мали багато століть спільної церковної та державної історії, складаючи до 1686 року єдину Київську Митрополію. Її неканонічна анексія Москвою мала і продовжує мати трагічні наслідки для Православ‘я у всій Східній Європі. З волі віруючого народу та за благословенням нашої спільної Матері-Церкви, Вселенського патріархату, Українська Церква утвердилася серед автокефальних Церков-Сестер. Православна Церква Білорусі має ті ж самі підстави та право просити Матір-Церкву про Томос, коли на те буде її бажання", – наголосив владика.

 

Архівне фото

 

13.08.2020

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