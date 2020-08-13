Дві третини громадян вважають, що українська мова має бути єдиною державною.

Більшість українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною, без жодного особливого статусу для російської.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова і центром SOCIS.

Українську як єдину офіційну мову підтримує 64,5% опитаних. Натомість 17,7% вважають, що російська мова може бути визнана офіційною в деяких регіонах, за умови збереження державного статусу української мови. За визнання і української, і російської мов державними в Україні висловилися 15,2% респондентів.

Понад половина українців готова проголосувати за вступ України до Європейського Союзу – 57,7% респондентів (проти – 26,9%).

Вступ України до НАТО на референдумі готові підтримати 47,7% респондентів (проти – 32,8%).

Понад половина українців – 59,5% – описала своє ставлення до Росії як до країни-агресора, який загрожує існуванню України, від якого слід захищатися і не підтримувати жодних стосунків. Чверть – 23,8% – трактує Росію як звичайну країну, з якою слід підтримувати добросусідські стосунки, як і з рештою держав. Для 9,1% Московія – дружня та братня країна, варта теплої дружби.

Дослідження проводили 21-28 липня 2020 року методом інтерв'ю face-to-face за місцем проживання респондентів. Результати представляють доросле населення України, без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей, за такими показниками, як вік, стать, тип поселення (місто/сіло) і поділ країни на області. Загалом опитано 4000 респондентів.