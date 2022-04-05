79% біженців планують повернутися в Україну після закінчення війни, - таке засвідчують результати опитування Центру Разумкова, яке проводилося на пунктах пропуску через кордон України у Закарпатській області (пункти пропуску Ужгород, Малий Березний та Чоп (Тиса).

До речі, за даними ООН, станом на 3 квітня кількість українських біженців в Європі перевищила 4,2 млн. осіб.

89% опитаних вірять у те, що Україна переможе в цій війні, лише 1% дають негативну відповідь (10% — вагаються з відповіддю). 79% опитаних планують повернутися в Україну після закінчення війни, 10% — не планують, 11% — вагаються з відповіддю.

Зрозуміло, що переважна більшість біженців — жінки (83%), відповідно, чоловіки становлять 17% серед опитаних.

Оцінюючи власний психологічний стан на 24 лютого (початок війни) за шкалою від 0 до 10, де 0 означає «максимальний рівень спокою, упевненості», а 10 відповідає максимальному рівню паніки, страху, невпевненості, респонденти його оцінили в середньому 6,7 балами (52% оцінили балами від 8 до 10, що відповідають високому рівню паніки, страху, невпевненості).

Оцінюючи власний психологічний стан на час опитування, респонденти його оцінили в середньому 5,7 балами. При цьому частка тих, хто оцінив його балами від 8 до 10, зменшилася порівняно з початком війни з 52% до 22%.

63% біженців виявилися російськомовними і лише 31% з них відповіли, що мовою спілкування для них є українська. Однак, рідною українська мова виявилася для 65% опитаних, а російська лише для 22% респондентів.

Найбільш представленими серед опитаних соціальними групами є висококваліфіковані фахівці (26%), підприємці (20%) та кваліфіковані робітники (17%).

Серед біженців найбільше тих, хто залишив територію Сходу та Півдня країни (51,5%), при цьому з Харківщини — 19%. 45% біженців — жителі центральних областей (у тому числі 31% — жителі Києва та Київської області), і лише 4% — жителі західних областей.

Опитували громадян України віком від 16 років, що перетинали кордон України у зв’язку з воєнними діями. З 15 березня по 1 квітня 2022 року був опитаний 101 респондент, що перетинав державний кордон пішки чи автомобільним транспортом.