Офіційний Київ закликав Білорусь звільнили двох українських громадян, затриманих на протестах.

Україна звертається до влади Білорусі з вимогою якомога швидше звільнити затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва. Офіційний Київ вважає їхнє поневолення незаконним

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, інформує пресова служба Банкової.

"Згідно з інформацією української сторони, вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь, не брали участі в жодних заворушеннях чи масових акціях, не мали при собі заборонених предметів чи матеріалів. Правозахисники відвідували Білорусь виключно задля отримання достовірної інформації про те, що там відбувається, та задля коментування останніх подій у Мінську для українських засобів масової інформації. Свобода слова та свобода вільного пересування – базові демократичні принципи, які поважаються в усьому світі. Їхнє порушення неприпустиме", – сказав Андрій Єрмак.

Україна через посольство активно працює для найшвидшого встановлення та звільнення всіх українських громадян, затриманих під час подій у Білорусі.

Водночас, Єрмак сказав, що Україна дбає про збереження добросусідських відносини із Білоруссю: "Ми набагато більше, ніж просто сусіди, – ми завжди були добрими друзями та партнерами".

Раніше Hromadske звернулося до Президента України та Міністерства закордонних справ зі закликом активніше домагатися звільнення Реуцького та Васильєва, котра мали готувати репортажі для редакції.

"Ми запевняємо, що ані Євген Васильєв, ані Костянтин Реуцький не готували і ніколи не були причетні до жодних заворушень ані в Білорусі, ані в будь-якій іншій країні. Костянтин підготував чимало журналістських матеріалів для hromadske упродовж останніх років... Закликаємо владу Білорусі звільнити та повернути в Україну наших колег і не перешкоджати свободі слова", – заявило "Громадське".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на брифінґу в четвер: посольство України спрямувало до білоруського МЗС дві ноти з приводу затриманих українців та вимагає зустрічі з ними.

"Посольство України на виконання мого доручення спрямувало дві ноти до МЗС Білорусі із запитом надати інформацію про всіх громадян України, затриманих 9-12 серпня, та надати інформацію про причини затримання та місце їхнього перебування", - сказав Кулеба, згідно з повідомленням "Європейської правди".

З його слів, наразі відомо про трьох затриманих українців - волонтерів Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва, а також Оксану Альошину.

Кулеба підтвердив, що за місцем тимчасового проживання Реуцького та Васильєва провели обшук, під час якого вилучили ноутбук Реуцького, паспорт Васильєва та інші речі.

Реуцького та Васильєва звинувачують у злочині за п. 2 ст. 293 кримінального кодексу Республіки Білорусь "масові заворушення" (стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років).

"Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з цими затриманими особами, а якщо буде інформація про інших - то з ними також. Крім того, ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення цих осіб з метою повернення до України", - заявив керівник МЗС.

Дмитро Кулеба зазначив, що, згідно з нормами міжнародного права, громадяни, затримані за кордоном, мають право на негайний контакт з консулом. Український консул вже відвідав два найбільших центри тимчасового утримання у Мінську, але жодної інформації про затриманих отримати йому не вдалося.

"Офіційні органи Білорусі не інформують нас про місцеперебування наших громадян. По суті, консул об'їжджає всі точки, де їх можуть утримувати, щоб встановити хоча б якісь дані", - констатував Кулеба.