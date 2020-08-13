В Україні два антирекорди ковіду за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 1592 випадки коронавірусної хвороби - це новий рекорд захворюваності ковідом в Україні.

 

Про це йдеться в даних, поширених у четвер Радою національної безпеки та оборони.

 

 

За добу зафіксовано 22 смерті. Відтак, загальне число летальних випадків приближується до двох тисяч - в Україні офіційно померли від коронавірусу 1992 особи.

 

Найбільше добових випадків виявили у Харківській (209), Львівській (166), Івано-Франківській (138), Чернівецькій (130), Одеській (114) областях і в Києві (133).

 

Загалом за час пандемії зареєстрували 86 140 захворювання.

 

Як повідомив на четверговому брифінґу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, минулої доби в Україні зафіксували ще один антирекорд - максимальну кількість госпіталізацій (315).

 

Офіційно, активних носіїв хвороби в Україні - 37 932 особи.

 

13.08.2020

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