Міністр закордонних справ України закликав білоруську владу до діалогу з народом.

 

Міністерство закордонних справ України засуджує насильство під час протестів у Білорусі і закликає звільнити затриманих та почати діалог між владою та народом.

 

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо НВ".

 

"Ми засуджуємо насильство, закликаємо до звільнення затриманих і закликаємо до діалогу. Для України право на мирний протест є невід'ємною частиною політичного і суспільного життя, тому ми маємо великий досвід і можемо вже зараз сказати, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння, загострення ослаблює країну, і цим ослабленням завжди користуються зовнішні гравці", - заявив голова зовнішньополітичного відомства.

 

Кулеба додав, що "Російська Федерація зацікавлена в ослабленні Білорусі у цьому контексті". Відтак він побажав Білорусі "вийти на шлях діалогу і знайти суспільний баланс, який залишить Білорусь сильною, суверенною і незалежною".

 

Відповідаючи на запитання, як він оцінює самі результати виборів, міністр сказав, що "Україна поки не давала офіційну оцінку виборів", адже поки що "уважно відстежує ситуацію".

 

Водночас він додав, що раніше і Президент, і МЗС давали оцінку подіям у Білорусі.

 

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський закликав до припинення вуличного насильства в Білорусі. Він додав, що для України засадниче - демократія та людські свободи.

 

12.08.2020

До теми

Чому дивитись на себе в Zoom так незвично?
Сара Данфі-Лелі
Ще немовлята розуміють: у дзеркалі – вони самі. Але в онлайні не все так просто.
11.08.20 | | Наука
Про діонісійську природу джазу
Макс Лан
Мені діонісійство ближче – і джаз того потребує – коли тобі треба пуститись берега і зайти туди, де ще толком не був. Зрештою, з поезією те саме: я не керую свідомо продукцією віршів і тематикою.
10.08.20 | | Штука
Всесвіт – однорідніший, ніж вважали
Вимірювання розподілу матерії засвідчують принаймні 8 % відхилення від стандартної моделі.
10.08.20 | | Наука
Хто написав "Народні оповідання" Марка Вовчка?
Юрій Бойко-Блохин
Начисто переписаний текст належав Марії Марковичці. Але що ховається за завісою чистовика, залишається мряковинною загадкою, про яку в радянські часи навіть не згадували
10.08.20 | | Минуле
Проєкт фабрики гамма-випромінювання на ЦЕРН
Поєднання іонних променів та гамма-випромінювання може дати новий погляд на атом.
08.08.20 | | Наука
Кіт, приязний до Зеленського
Володимир СЕМКІВ
Американський Сенат розглянув кандидатуру Кіта Дейтона на вакантну вже понад рік посаду посла США в Україні.
08.08.20 | | Україна
Математик, який надав фізиці нової форми
Давид Кастельвеккі
Баррі Саймон відніс феномен, який шокував фізиків, до топології – галузі математики, яка вивчає форми.
07.08.20 | | Наука
Чи слухати закликів до умиротворення Кремля?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Сотня колишніх американських високопосадовців закликає Білий дім вдатися до політики умиротворення Росії. Таке враження, що вони живуть в іншому світі, що події останніх років пройшли поза їхньою увагою. 
07.08.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.