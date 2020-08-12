Міністр закордонних справ України закликав білоруську владу до діалогу з народом.

Міністерство закордонних справ України засуджує насильство під час протестів у Білорусі і закликає звільнити затриманих та почати діалог між владою та народом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Ми засуджуємо насильство, закликаємо до звільнення затриманих і закликаємо до діалогу. Для України право на мирний протест є невід'ємною частиною політичного і суспільного життя, тому ми маємо великий досвід і можемо вже зараз сказати, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння, загострення ослаблює країну, і цим ослабленням завжди користуються зовнішні гравці", - заявив голова зовнішньополітичного відомства.

Кулеба додав, що "Російська Федерація зацікавлена в ослабленні Білорусі у цьому контексті". Відтак він побажав Білорусі "вийти на шлях діалогу і знайти суспільний баланс, який залишить Білорусь сильною, суверенною і незалежною".

Відповідаючи на запитання, як він оцінює самі результати виборів, міністр сказав, що "Україна поки не давала офіційну оцінку виборів", адже поки що "уважно відстежує ситуацію".

Водночас він додав, що раніше і Президент, і МЗС давали оцінку подіям у Білорусі.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський закликав до припинення вуличного насильства в Білорусі. Він додав, що для України засадниче - демократія та людські свободи.