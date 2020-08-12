Львівська опера відкриє 121-й театральний сезон гала-концертом.


З нагоди відкриття 121-го театрального сезону 15 та 16 серпня Львівська національна опера запрошує на гала-концерти. Перед глядачами виступлять солісти театру, серед яких – абсолютно нові обличчя та голоси сцени. У супроводі фортепіано виконають оперні арії та дуети епох від бароко до романтизму. Про це повідомили на fb-сторінці Опери.

 

 

Ексклюзивно для гала-концертів до відкриття сезону в оформленні сцени використають декорації до вистав, створені художником Євгеном Лисиком, що працював у Львівській опері в 1960-1990 рр. Його сценографічна спадщина віднесена до Золотого фонду театру.

 

У програмі – арії та дуети з опер Генделя, Моцарта, Россіні, Верді, Сен-Санса, Пуччіні та інших. Солісти: Олеся Бубела (сопрано), Аліна Діденко (сопрано), Любов Качала (сопрано), Дар’я Литовченко (сопрано), Мар’яна Мазур (сопрано), Анна Носова (сопрано), Людмила Осташ (сопрано), Людмила Савчук (сопрано), Тетяна Вахновська (мецо-сопрано), Василь Садовський (тенор), Роман Трохимук (тенор), Петро Радейко (баритон), Орест Сидір (баритон), Роман Страхов (баритон), Юрій Шевчук (баритон), Володимир Дутчак (бас), Юрій Трицецький (бас). Концертмейстери: Олександра Менцінська, Мар’яна Русак, Мар’яна Самотос.

 

Фото: facebook.com/lvivnationalopera

 

З огляду на нові карантинні реалії, гала-концерт зможуть відвідати лише 100 гостей.

 

Зазначимо, відучора, 11 серпня, Львівська опера після перерви на карантин знову відчинила свої двері для відвідувачів. Оглянути інтер’єр Опери можна від вівторка до неділі, з 10:00 до 17:00. Першим гостям, які потрапили у Львівську національну оперу після тривалої паузи, вручили пам’ятні подарунки.

 

Для довідки:

 

Під час відвідування Львівської національної опери гостей просять дотримуватися таких санітарних і протиепідемічних заходів:

 

– при купівлі квитків у касі театру рекомендовано безготівкову оплату;

 

– відвідувати театр можна лише в масці, заборонено знімати її впродовж усього перебування у театрі;

 

– на вході до театру відбувається температурний скринінг усіх відвідувачів (проводять працівники театру). У разі підвищеної температури (вище ніж 37,2) відвідувач змушений негайно залишити приміщення та звернутися до сімейного лікаря (за відмови – працівник інформує поліцію);

 

– біля каси, входу до театру, гардеробів та у вбиральнях розміщені станції для дезінфекції рук, позначені спеціальним маркуванням;

 

– необхідно дотримуватися безпечної дистанції згідно з розмітками у фоє театру, вбиральнях та біля гардеробів, уникаючи скупчення відвідувачів;

 

– потрібно дотримуватися розроблених схем входу та виходу до театру та глядацької зали, щоб уникати скупчення відвідувачів.

 

12.08.2020

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