Львівська опера відкриє 121-й театральний сезон гала-концертом.



З нагоди відкриття 121-го театрального сезону 15 та 16 серпня Львівська національна опера запрошує на гала-концерти. Перед глядачами виступлять солісти театру, серед яких – абсолютно нові обличчя та голоси сцени. У супроводі фортепіано виконають оперні арії та дуети епох від бароко до романтизму. Про це повідомили на fb-сторінці Опери.

Ексклюзивно для гала-концертів до відкриття сезону в оформленні сцени використають декорації до вистав, створені художником Євгеном Лисиком, що працював у Львівській опері в 1960-1990 рр. Його сценографічна спадщина віднесена до Золотого фонду театру.

У програмі – арії та дуети з опер Генделя, Моцарта, Россіні, Верді, Сен-Санса, Пуччіні та інших. Солісти: Олеся Бубела (сопрано), Аліна Діденко (сопрано), Любов Качала (сопрано), Дар’я Литовченко (сопрано), Мар’яна Мазур (сопрано), Анна Носова (сопрано), Людмила Осташ (сопрано), Людмила Савчук (сопрано), Тетяна Вахновська (мецо-сопрано), Василь Садовський (тенор), Роман Трохимук (тенор), Петро Радейко (баритон), Орест Сидір (баритон), Роман Страхов (баритон), Юрій Шевчук (баритон), Володимир Дутчак (бас), Юрій Трицецький (бас). Концертмейстери: Олександра Менцінська, Мар’яна Русак, Мар’яна Самотос.

Фото: facebook.com/lvivnationalopera

З огляду на нові карантинні реалії, гала-концерт зможуть відвідати лише 100 гостей.

Зазначимо, відучора, 11 серпня, Львівська опера після перерви на карантин знову відчинила свої двері для відвідувачів. Оглянути інтер’єр Опери можна від вівторка до неділі, з 10:00 до 17:00. Першим гостям, які потрапили у Львівську національну оперу після тривалої паузи, вручили пам’ятні подарунки.