НАБУ оголосило суддю Вовка у розшук.

Національне антикорупційне бюро України розшукує фіґурантів "справи Вовка" - підозрюваних, які діяли у межах "злочинної організації" при Окружному адміністративному суді Києва.

Про це повідомила пресова служба НАБУ.

"НАБУ розшукує підозрюваних, які діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі", - поінформували в бюро.

Загалом НАБУ розшукує 7 людей у цій справі.

Сам Павло Вовк написав у Facebook, що він і не ховається від НАБУ. Але прийде на допит щойно тоді, коли вважатиме, що процедура відповідає передбаченому Кримінальному процесуальному кодексові.

"Я перебуваю в Україні, ні від кого не ховаюся, адресу суду, вважаю, в НАБУ ще не забули", - бравує голова ОАСК.

Дії НАБУ Вовк трактує як "втручання в діяльність суддів".