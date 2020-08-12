Тернопільський Сірий піде в бурмистри Києва від "Голосу".

Партія "Голос" висуватиме кандидатом у бурмистри Києва українського артиста Сергія Притулу, котрий починав свою кар'єру в шоу-бізнесі із кличкою "Тернопільський Сірий".

Про це повідомила пресова служба "Голосу".

"Я тут живу, тому я розумію, що єдиний спосіб щось змінити навколо нас — це взяти на себе відповідальність за зміни. Відповідальність від небайдужості відрізняється однією штукою — дією", — сказав Притула.

Артист подякував команді "за величезний кредит довіри" і запевнив, що здатен виправдати довіру.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що в партії Притулу шанують за патріотизм.

"Сергій Притула не має доводити свою любов до країни — за нього давно говорять його дії. Він вже сьомий рік підтримує наших бійців на сході, має активну громадянську позицію та жодного разу не зрадив її. Він не має друзів-олігархів, ніколи не опинявся в центрі скандалів — це чесна й порядна людина, яка має величезне бажання нарешті припинити дерибан та руйнацію Києва", — сказала Рудик, котра нещодавно замінила на партійному посту Святослава Вакарчука.