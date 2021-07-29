П'ятеро депутатів вийшли з партії "Голос" через проведення "ручного" з'їзду.

 

П'ятеро народних депутатів "Голосу" написали заяви про вихід із партії у день проведення партійного з'їзду, скликаного керівництвом політичної сили Кірою Рудик та Ярославом Железняком. Серед тих, хто вийшов із партії, – Ярослав Юрчишин, Олександра Устінова, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина і Юлія Клименко.

 

 

"Боротьба позицій можлива лише там, де є демократія. В «Голосі» керівництво партії відійшло від цих принципів майже рік тому, і з цього часу ситуація лише ускладнюється. Тому я виходжу з партії і не буду легітимізувати своєю участю профанацію, на яку партія перетворилася", – заявив Ярослав Юрчишин.

 

"На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада «Голосу» штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді. З'їзд формувався, виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва", – констатував він у своєму дописі на facebook.

 

Юрчишин повідомив, що більшість депутатів парламентської фракції не братиме участі у з'їзді та покине партію.

 

З його слів, партія проігнорувала вимогу демократизації статуту та пропорційного представництва, натомість усіх неугодних керівників осередків змінили на лояльних.

 

"«Голосу» більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини – Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері. Саме тому для нас наразі найголовніше – це зберегти команди та людей, а не відбілювати своєю присутністю ганебні вчинки та голосування в приватних інтересах керівництва партії", – заявив Юрчишин.

 

Подібні дописи з повідомленням про вихід із партії також опублікували Олександра Устінова, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина, Юлія Клименко.

 

Стефанишина написала заяву про вихід із партії на клаптику туалетного паперу.

 

 

"Більшість визначних угод укладається на серветках, а така – хіба на туалетному папері. Прошу виключити мене з членів політичної партії «Голос»", – прокоментувала вона у Facebook.

 

29.07.2021

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