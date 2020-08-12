Акції протесту в Білорусі тривають.

Сутички протестувальників зі силовиками стають чимраз жорсткішими.

 

 

У Білорусі четвертий день поспіль тривають масові протести незгодних з результатами недільних президентських виборів, на яких, за офіційними даними, переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. За даними білоруських медій, затримано понад п’ять тисяч демонстрантів. У Білорусі періодично пропадає інтернет-зв'язок.

 

Увечері у вівторок, 11 серпня, й у ніч на середу, 12 серпня, акції протесту в Мінську перемістилися з центру міста, який практично повністю заблокували силовики, на околиці – в мікрорайони Кам'яна Гірка, Серебрянка і Уруччя, а також на проспекти Дзержинського і Рокоссовського.

 

Протистояння протестувальників з силовиками стають чимраз жорсткішими. Telegram-канал TUT.BY повідомив про щонайменше вісім навмисних наїздів приватних автомобілів на міліціонерів.

 

У деяких місцях протестувальники намагалися зводити барикади, але їх відразу ж руйнували спецпризначенці і проводили жорсткі затримання. Особливо активно силовики діяли у дворах – вони наздоганяли людей і били кийками. По людях, котрі кричали на силовиків з балконів, ті іноді починали стріляти ґумовими кулями.

 

 

Білоруські ЗМІ повідомляють, що силовики стали цілеспрямовано бити автомобілістів і журналістів. Серед інших, в Мінську скоєно напади на кореспондентів ВВС, Associated Press, Tut.by, «Наша нива», Onliner, «Белсат», «КП-Беларусь». Навіть у журналістів, котрі мали акредитацію і розпізнавальні камізельки, відбирали флешки з робочими фото- і відеоматеріалами та розбивали їм камери.

 

Сім центральних станцій метро у Мінську закрили на вхід і вихід. Як повідомив інформаційний канал Meduza, на дахах деяких будинків навіть розташувалися снайпери, а лікарям в місцевих шпиталя нібито наказали готуватися до напливу постраждалих з вогнепальними пораненнями. Також повідомляли, що влада планує з 12 серпня запровадити в країні комендантську годину. Щоправда, в прес-службі білоруського уряду це спростували.

12.08.2020

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