На Тернопільщині – три спалахи коронавірусу в колективах.



У Тернопільській області – три активні спалахи COVID-19 в організованих колективах. Про це повідомили в пресслужбі Тернопільської ОДА.

Один зі спалахів – у Петриківському обласному геріатричному пансіонаті, що в Петриках біля Тернополя. Там виявили 23 випадки коронавірусу, один з них – у медичного працівника, інший – у підопічних закладу.

У пансіонаті проживає 160 людей і працює понад 80. Заклад уже закрили на посилений карантин: учора, 10 серпня, співробітники Тернопільського відділення поліції виставили карантинний пост на в’їзді в пансіонат, аби запобігти поширенню інфекції. Також поліцейські провели профілактичні бесіди з керівництвом і працівниками геріатричного будинку щодо неухильного дотримання обмежувальних заходів, – повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Інший спалах коронавірусу зафіксовано в Чорткові. Лабораторно підтверджено 33 випадки захворювання у філії ТОВ «СЕ Борднетце Україна». У приміщенні підприємства провели дезінфекцію та посилили протиепідемічні заходи.

Третій спалах хвороби зареєстровано у КП «Тернопільводоканал» – 10 лабораторно підтверджених випадків.

Загалом в області зареєстровано 9 спалахів COVID-19, шість з яких ліквідовано, – додали в Тернопільській ОДА.

Зазначимо, за даними Національної служби здоров’я України, в Петриках на Тернопільщині на сьогодні зафіксовано 27 випадків COVID-19, у 34 осіб – підозри на захворювання. Активних хворих – 25, двоє одужали. У Чорткові – 139 виявлених випадків хвороби, активних хворих – 82. У Тернополі від початку пандемії виявлено хворобу у 917 людей, нині хворіють 559.