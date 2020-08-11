Юлію Кузьменко відпустили з-за ґрат після семи місяців арешту у "справі Шеремета".

Київський апеляційний суд відпустив підозрювану в "справі Шеремета" Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У такий спосіб Феміда задовольнила апеляцію, поданою захистом Кузьменко на рішення Печерського суду. Котрий 17 липня продовжив арешт на два місяці і Юлії Кузьменко, і Андрію Антоненку.

Юлія Кузьменко не може залишати межі Гнідина, де вона прописана. Також не може спілкуватись з фігурантами справи і має обов'язок з'являтись до правоохоронців на їхні вимоги, уточнює "Українська правда".

Адвокат звертав увагу на те, що арешт обґрунтовують тяжкістю інкримінованого злочину, але це суперечить практиці Європейського суду з прав людини. Також захист говорив, що Кузьменко не може переховуватись на окупованій територій, як пише прокуратура, бо у такому випадку її як волонтерку затримають бойовики.

Сама лікарка, виступаючи в суді, згадала про репресії часів СРСР і сказала, що її разом із іншими фігурантами справи переслідують для дискредитації волонтерського та ветеранського руху.

У суді також були поручителі, готові взяти Кузьменко на поруки. Зокрема, депутат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар, колишній радянський політв’язень Степан Хмара, військовослужбовець та колишній депутат Андрій Тетерук.

Прокурор просив не скасовувати арешт.

Судді ж зазначили, що ризики, на котрі раніше покликалися правоохоронці (втеча, перешкоджання слідству тощо), уже нечинні, бо розслідування завершене.

Прокурор же ствердив, що ризики таки існують через те, що наразі триває слідство стосовно замовників вбивства і вони наразі ще не встановлені.

Судді хотіли, щоб прокурор пояснив, який є зв’язок між Кузьменко та невстановленими замовниками. Прокурор не відповів прямо.

Пресу та громадських слухачів до зали засідання не допустили.

Юлія Кузьменко пробула під арештом понад сім місяців – із грудня 2019 року.