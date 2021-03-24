Суд залишив Антоненка під арештом.

 

Суд продовжив запобіжні заходи лікарці Юлії Кузьменко, ветерану антитерористичної операції Андрію Антоненку та військовій медсестрі Яні Дугарь, обвинуваченим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

 

Як повідомляє УНІАН, таке рішення ухвалив суд присяжних у складі Шевченківського районного суду Києва.

 

 

Таким чином, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та відмовив у задоволенні клопотань адвокатів фігурантів справи, які просили про зміну запобіжних заходів.

 

 

"Клопотання захисника Кругового... в інтересах Антоненка... про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання залишити без задоволення. Клопотання захисника Безпалого... в інтересах обвинуваченої Кузьменко... про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистої поруки залишити без задоволення. Клопотання прокурора задовольнити...", – зауважила головуюча суддя Оксана Голуб.

 

Суд продовжив дії запобіжних заходів усім обвинуваченим до 21 травня.

 

 

Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

 

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

 

Антоненко перебуває під вартою, Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслету, а на Дугарь покладено додаткові обов'язки.

 

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

 

23.03.2021

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