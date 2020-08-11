Андрієві Богдану спалили автомобіль.

 

Колишньому керівникові Офісу Президента Андрієві Богдану минулої ночі спалили автомобіль Tesla. Богдан звинуватив у підпалі представників влади. Раніше в цій "Теслі" свої промоційні відео записував Володимир Зеленськй.

 

Про це Богдан повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши також відео підпалу.

 

 

 

"Втрата важка (автомобіль згорів вщент), але я не сприймаю це близько до серця. Звичайно, всіх хвилює питання: хто це зробив і чому? Оскільки це лише черговий момент в низці кримінальних справ проти мене і моїх друзів і "чорнушних" хвиль у ЗМІ, я розцінюю це як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм – рівно пів року з того часу, як я щасливим звільнився з посади керівника Офісу Президента", – прокоментував Богдан.

 

Колишній керівник ОП додав, що замовник цього злочину "має певний кримінальний досвід", а його співучасники "сидять у найвищих владних кабінетах".

 

Андрій Богдан запевнив, що він знайде спосіб відплатитися.

 

"Дорогенькі, кризові історії – моя робота. Перекладаю: це ви зараз бахнули керосинчику у вогник. Ну що ж, будемо зараз активно виводити вас на чисту воду і постараємось забезпечити вас комфортними умовами відбування покарання", – заінтригував Богдан.

 

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом вмисного підпалу автомобіля.

 

"Близько  3-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля «Тесла» на вулиці Юності у Дніпровському районі. На місце події виїхали рятувальники, слідчо-оперативна група та представники профільних служб поліції Києва. Вогнем пошкоджено три транспортні засоби – «Тесла» і дві припарковані поруч автівки «Мазда» і «Хонда», які належать місцевим мешканцям", – поінформували в поліції. 

 

11.08.2020

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