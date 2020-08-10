Політв'язня Кольченка затримали під час протесту при посольстві Білорусі.

 

На мітингу під посольством Білорусі в Україні затримали кількох людей, серед них – колишнього в'язня Кремля, звільненого восени минулого року, Олександра Кольченка.

 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

 

 

Згідно з попередніми даними, на акції затримали 6 людей. Як повідомили правоохоронці, перші двоє намагалися жбурляти яйця в бік будівлі посольства‬.

 

Кольченка затримали після того, як до провулку, де перебували попередні затримані, намагалася проїхати автівка патрульних. Зчинилася сутичка, було пошкоджено авто поліції.

 

10 серпня під стіни посольства Білорусі в Україні кілька десятків людей вийшли на протестувати проти результатів виборів та затримання опозиціонерів.

 

Ввечері під посольством перебуває кілька десятків людей. Серед присутніх – громадяни Білорусі.

 

Перед акцією у соцмережах ширилися заклики долучитися до акції під посольством з вимогами до Президента України Володимира Зеленського не визнавати результати виборів президента Білорусі й засудити вбивства і побиття білоруських громадян.

 

10.08.2020

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