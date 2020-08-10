Керівництво ЄУ різко засудило розправу з демонстрантами в Білорусі.

Тим часом влада Росії, Казахстану та Китаю привітала Лукашенка з перемогою на виборах.

Урсула фон дер Ляєн

Президенти Росії і Казахстану, а також голова КНР привітали Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі, не дочекавшись оголошення остаточних офіційних результатів. Першим Лукашенка привітав голова КНР Сі Цзіньпін. Про це заявив сам білоруський президент, коментуючи вранці в понеділок, 10 серпня, результати виборів, а також протести співвітчизників, в організації яких він звинуватив «іноземних лялькарів».

У телеграмі, яку Володимир Путін надіслав Лукашенкові, зазначалося: «Розраховую, що ваша державотворча діяльність сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх сферах, поглибленню співпраці (...), нарощуванню інтеграційних процесів (...), а також військово-політичних зв’язків».

Казахський президент Касим-Жомарт Токаєв привітав Лукашенка «від імені народу Казахстану й від себе особисто», заявивши, що «підсумки виборів, які відбулися в складній політичній ситуації, свідчать про народну підтримку стратегічного курсу» Лукашенка.

Тим часом в Європейській Унії різко засудили дії влади Білорусі щодо протестувальників. «Утискам і жорстоким репресіям щодо мирних демонстрантів немає місця в Європі», – заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зажадала від білоруської влади провести точний підрахунок голосів. Про це повідомило німецьке популярне видання Bild.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, своєю чергою, запропонував провести надзвичайний саміт Євроунії щодо Білорусі. «Влада використала силу проти громадян, котрі потребують змін для своєї країни. Ми повинні підтримати білоруський народ в його прагненні до свободи», – заявив керівник польського уряду.

Офіційний речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що в Білорусі під час голосування не витримували навіть мінімальних стандартів проведення демократичних виборів. Він наголосив, що нинішнє керівництво Білорусі зобов'язане прийняти волю народу, а Євроунія повинна виробити спільну позицію щодо ситуації в республіці.

Також стало відомо про те, що амбасадори країн-членів ЄУ в Мінську зібралися на зустріч, щоб обговорити ситуацію в Білорусі.