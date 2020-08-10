Офіс Президента очікує 2 тисячі добових випадків COVID-19 і 50 смертей.

 

Офіс Президента України очікує, що кількість добових випадків коронавірусної хвороби досягне двох тисяч. На Банковій передбачають, що за таких темпів число смертей зросте до пів сотні.

 

Про це йшлося під час наради у Президента, повідомила пресова служба ОП.

 

 

"Українцям необхідно чітко роз’яснити правила та особливості карантину. Люди в нас відповідальні, але вони повинні розуміти, до чого їм готуватися, що таке адаптивний карантин. Треба пояснити людям, чому одне місто перебуває у «червоній» зоні, а інші – в «зеленій»", – сказав Володимир Зеленський.

 

Офіс Президента покликаєтьсяч на звіт німецької медичної асоціації Marburger Bund, котра повідомила про початок другої хвилі епідемії коронавірусу. Також другої хвилі епідемії очікують у Польщі, Франції та Нідерландах.

 

10.08.2020

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