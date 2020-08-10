Зеленський: Білорусь має забезпечити власному народу свободу у повному обсязі.

 

Президент України Володимир Зеленський закликав владу Білорусі та протестувальників до відмови від насильства. Натомість керівник держави пропонує вступити у широкий відвертий діалог, котрий дозволив би забезпечити демократію та свободу Білорусі.

 

Про це йдеться у дописі, що його Зеленський поширив на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. І це дуже непросто. Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри. Виключно з довіри. Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає. Що ми зараз, на превеликий жаль, і спостерігаємо", – зазначив Зеленський.

 

Президент закликав "до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства".

 

"Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що лише широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації й чесно обговорити подальші кроки та формати громадської взаємодії. Тільки взаєморозуміння між усіма сторонами здатне зберегти незалежність країни та забезпечити її подальший рух до свободи та демократії. В іншому разі ескалація насильства наростатиме, а це загрожує надзвичайно гіркими наслідками. На мій погляд, зараз у такому діалозі мають бути зацікавлені обидві сторони – і уряд, і суспільство, що протестує", – застеріг Президент.

 

Керівник держави підкреслив, що Білорусь у своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів "і постаратися забезпечити власному народу його права та свободи у повному обсязі". "Тільки так можна зберегти надію на вихід з кризи", – обґрунтував він.

 

"Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою та стабільними суспільними відносинами. Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі", – резюмував Зеленський.

 

10.08.2020

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