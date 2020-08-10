ЦВК Білорусі повідомила про перемогу Лукашенка з 80,23%.

У країні цілу ніч тривали протести незгодних з переобранням чинного президента на чергову каденцію.

Центральна виборча комісія Білорусі оголосила попередні підсумки виборів президента республіки. Вони фактично підтверджують результати національного екзитполу, оголошені зразу ж по завершенні виборів у неділю, дев’ятого серпня. Згідно з ними, чинний президент Олександр Лукашенко впевнено переміг своїх конкурентів. Про це повідомило інформаційне агентство БЕЛТА.

«Лукашенко Олександр Григорович, за нього проголосували 4 мільйони 652 тисячі осіб, або 80,23%», – заявила на ранковому брифінгу в понеділок, 10 серпня, голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина. Вона теж повідомила, що за Світлану Ціхановську проголосували 574 тисячі осіб, тобто 9,9 відсотка.

Водночас Єрмошина зауважила, що це попередні результати. Вона розповіла, що підрахунок приблизно о першій ночі було перервано, оскільки через протести довелося евакуйовувати Будинок уряду. «Вони буквально виходили в ручному режимі в силу того, що Центральна комісія, принаймні я з аналітиком, нас було тільки двоє, о першій годині ночі були евакуйовані з Будинку уряду. Тому ми не брали результатів. Ми прийняли їх лише зараз буквально напередодні цього брифінгу», – розповіла голова ЦВК.

Лідія Єрмошина також озвучила електоральну фреквенцію. За попередніми даними ЦВК, участь у виборах взяли 5 798 908 осіб, або 84,23% виборців, внесених в списки для голосування.

Тим часом по цілій Білорусі вирують акції протесту. Вони тривали цілу ніч, а почалися після оголошення результатів національного екзитполу на виборах президента Білорусі. Його проводила Молодіжна лабораторія соціологічних досліджень РСОО «БКМО» на замовлення національного представництва Міждержавної телерадіокомпанії «Мир» в Республіці Білорусь. Згідно з ними, за Олександра Лукашенка проголосувало 79,7 відсотка білорусів, котрі мають право голосу. За його головну конкурентку Світлану Ціхановську – 6,8 відсотка.

Тим часом опозиція організувала альтернативний підрахунок голосів на інтернет-платформі «Голос», який показав прямо протилежний результат – понад 80% голосів за Ціхановську.

Недовіра до офіційних результатів спровокувала акції протесту. Настільки масових протестів у Білорусі ще не було. Лише в Мінську в різних частинах міста на вулиці вийшли десятки тисяч людей, проти яких влада застосовувала світлошумові гранати, ґумові кулі, водомети та іншу спецтехніку. Понад 140 осіб були затримані. Десятки осіб, поранені силовиками, шпиталізовані до мінських лікарень.

Масові акції протесту пройшли також в інших реґіонах Білорусі.