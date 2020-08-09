Згідно з даними екзитполу, Лукашенко впевнено переміг на виборах.

Ніхто з його конкурентів не набрав навіть десяти відсотків.

 

 

Опубліковані перші дані національного екзитполу на виборах президента Білорусі. Його проводила Молодіжна лабораторія соціологічних досліджень РСОО «БКМО» на замовлення національного представництва Міждержавної телерадіокомпанії «Мир» в Республіці Білорусь. Згідно з їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко здобув переконливу перемогу, за нього проголосувало 79,7 відсотка білорусів, котрі мають право голосу. Про це повідомило інформаційне агентство БЕЛТА.

 

У головної суперниці Лукашенка Світлани Ціхановської – 6,8 відсотка голосів. Далі йдуть: ексдепутатка Ганна Канопацкая (2,3 відсотка), співголова об'єднання «Говори правду» Андрій Дмітрієв (1,1 відсотка), голова Білоруської соціал-демократичної партії Сергій Черечень (0,9 відсотка). Проти всіх кандидатів висловилися 9,2 відсотка виборців.

 

З’явилися й перші результати голосувань з дільниць. Голова Центральної виборчої комісії Республіки Білорусь Лідія Єрмошина повідомила, що на закритих дільницях у п'яти реґіонах країни Лукашенко набирає 82,08%.

 

Голосування завершилося о 20:00 за мінським часом. За даними ще на 18:00, електоральна фреквенція становила 79,1 відсотка.

 

Передвиборча кампанія в Білорусії супроводжувалася масовими акціями протесту через арешт і недопуск до виборів багатьох кандидатів, котрі мали високий рейтинг і могли становити поважну конкуренцію Лукашенкові. До центру Мінська в день голосування зігнали військову техніку – очевидно, на випадок протестних демонстрацій.

09.08.2020

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