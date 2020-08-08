Галицькі хроніки COVID-19: 8 серпня.

Станом на 09:00 8 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 19 535 хворих на COVID-19. За минулу добу – 325 нових випадків: 126 – на Івано-Франківщині, 154 – на Львівщині (проведено 1442 ПЛР-дослідження) і 45 – на Тернопіллі (проведено 602 дослідження методом ПЛР).
За минулу добу зафіксовано 8 летальних випадків: 5 людей померло на Львівщині, троє – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 серпня (09:00): 3257 випадків, 45 нових
м. Тернопіль – 13 осіб
Бережанський район – 8 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 4 особи
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 2 особи
Кременецький район – 1 особа
Лановецький район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 серпня (09:00): 10 726 випадків, 154 нові
Львів – 72 особи;
Самбір – 7 осіб;
Дрогобич – 3 особи;
Стрий – 2 особи;
Червоноград – 1 особа;
Перемишлянський район – 23 особи, з них 19 – Унів
Яворівський район – 7 осіб
Пустомитівський район – 5 осіб
Жовківський район – 5 осіб
Дрогобицький район – 4 особи
Cокальський район – 4 особи
Кам'янка-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 3 особи
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 2 особи
Cамбiрський район – 2 особи
Сколівський район – 2 особи
Жидачівський район – 1 особа
Мостиський район – 1 особа
Радехівський район – 1 особа
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 серпня (09:00): 5552 випадки, 126 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.08.08.2020