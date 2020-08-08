Галицькі хроніки COVID-19: 8 серпня.

 

Станом на 09:00 8 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 19 535 хворих на COVID-19. За минулу добу – 325 нових випадків: 126 – на Івано-Франківщині, 154 – на Львівщині (проведено 1442 ПЛР-дослідження) і 45 – на Тернопіллі (проведено 602 дослідження методом ПЛР). 

 

 
За минулу добу зафіксовано 8 летальних випадків: 5 людей померло на Львівщині, троє – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 серпня (09:00): 3257 випадків, 45 нових

м. Тернопіль – 13 осіб

Бережанський район – 8 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 4 особи

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Лановецький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 серпня (09:00): 10 726 випадків, 154 нові

 

Львів – 72 особи;

Самбір – 7 осіб;

Дрогобич – 3 особи;

Стрий – 2 особи;

Червоноград – 1 особа;

Перемишлянський район – 23 особи, з них 19 – Унів

Яворівський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 5 осіб

Жовківський район – 5 осіб

Дрогобицький район – 4 особи

Cокальський район – 4 особи

Кам'янка-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 3 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 2 особи

Cамбiрський район – 2 особи

Сколівський район – 2 особи

Жидачівський район – 1 особа

Мостиський район – 1 особа

Радехівський район – 1 особа

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 серпня (09:00): 5552 випадки, 126 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

08.08.2020

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