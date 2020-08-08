Шмигаль заявив, що стратегія деокупації Криму – то державна таємниця.

 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відмовився назвати конкретні пункти стратегії деокупації Криму, котру наразі готують державні служби, бо це – “державна таємниця”.

 

Про це Шмигаль сказав у інтерв’ю “Радіо Свобода”.

 

 

“Конкретні речі в цій стратегії? Я знову скажу, що озвучувати сьогодні не можна. Це певний елемент державної таємниці. Але перше: Крим – це українська земля. Вона повинна повернутися. Є державна стратегія, розуміння, що крок за кроком ми повинні робити, теж є. І як діяти за допомогою, в тому числі, й наших міжнародних партнерів, ми також розуміємо і знаємо. Чи можна це зробити швидко? Тут є питання. Дуже хочеться. Скільки часу це займе, якими будуть процедури – це може бути тривалий процес, об’єктивно”, – сказав прем’єр-міністр.

 

Дениса Шмигаля попросили уточнити позицію щодо постачання води до Криму. Нагадаємо, взимку прем'єр допускав відновлення подачі води на півострів.

 

"У разі гуманітарної катастрофи Україна буде забезпечувати українців у Криму і будь-де водою, – сказав Шмигаль. – Звичайно, Україна будь-де, в Криму чи будь-де в іншому місці, буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею і так далі. З точки зору промислового постачання сьогодні є низка обмежень, починаючи від фізичних, від того, що Кримський канал перекритий, і вже не одне розслідування журналісти зробили, що неможливо сьогодні поставити воду в Крим по існуючій інфраструктурі, необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру. Завершуючи тим, що ми не будемо постачати воду окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз. Це неможливо", – запевнив Шмигаль.

 

Голова уряду також розкритикував Віктора Медведчука за вакації на окупованому півострові.

 

"Негативно ставлюся. Це надзвичайно неприйнятний крок з боку українського політика, яким він не був би, ким він не був би. Тому ставлюся до цього критично негативно", – сказав Шмигаль.

 

08.08.2020

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