Галицькі хроніки COVID-19: 7 серпня.

Станом на 09:00 7 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 19 210 хворих на COVID-19. За минулу добу – 318 нових випадків: 131 – на Івано-Франківщині, 152 – на Львівщині (проведено 1415 ПЛР-досліджень) і 35 – на Тернопіллі (проведено 735 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу зафіксовано 14 летальних випадків: 11 людей померло на Львівщині, двоє – на Івано-Франківщині та одна – на Тернопіллі. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 серпня (09:00): 3212 випадків, 35 нових
м. Тернопіль – 10 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 3 особи
Козівський район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 серпня (09:00): 10 572 випадки, 152 нові
м. Львів – 64 особи
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 10 осіб
Дрогобицький район – 10 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 5 осіб
Золочівський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 9 осіб
Миколаївський район – 4 особи
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 7 осіб
Пустомитівський район – 9 осіб
Самбірський район – 7 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 5 осіб
Старосамбірський район – 3 особи
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 7 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 серпня (09:00): 5426 випадків, 131 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.07.08.2020