Галицькі хроніки COVID-19: 7 серпня.

 

Станом на 09:00 7 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 19 210 хворих на COVID-19. За минулу добу – 318 нових випадків: 131 – на Івано-Франківщині, 152 – на Львівщині (проведено 1415 ПЛР-досліджень) і 35 – на Тернопіллі (проведено 735​ досліджень методом ПЛР). 

 


За минулу добу зафіксовано 14 летальних випадків: 11 людей померло на Львівщині, двоє – на Івано-Франківщині та одна – на Тернопіллі. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 серпня (09:00): 3212 випадків, 35 нових

м. Тернопіль – 10 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 3 особи

Козівський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 серпня (09:00): 10 572 випадки, 152 нові

м. Львів – 64 особи

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 10 осіб

Дрогобицький район – 10 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 5 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 9 осіб

Миколаївський район – 4 особи

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 9 осіб

Самбірський район – 7 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 5 осіб

Старосамбірський район – 3 особи

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 7 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 серпня (09:00): 5426 випадків, 131 новий

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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