ДБР відкрило справу проти листування МЗС на тему вірменського геноциду.

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар назвав "театром абсурду" відкриття кримінального провадження через його лист про вірменський геноцид.

Про це Бондар написав на своїй сторінці у Facebook. Напередодні народна депутатка зі "Слуги народу" Дар'я Володіна повідомила, що ДБР за її скаргою відкрило справу проти дипломата через листа заступника міністра з нагадуванням про невизнання Україною "геноциду вірменського народу".

Василь Бондар прокоментував: він діяв у межах повноважень і компетенції й на підставі чинного законодавства України. А в листі відображено не його особисту думку, а офіційну позицію України.

"Театр абсурду, п'єса в 3-х діях. Народний депутат України намагається притягнути до відповідальності заступника голови МЗС України за зовнішньополітичну позицію України", – здивувався дипломат.

"Я готовий до захисту своєї честі, гідності та доброго імені всіма правовими засобами. Якщо хтось має намір мене "зламати", змусити відмовитися від державницького підходу до зовнішньої політики, то, як кажуть в Одесі: "Не дочекаєтесь!" – прокоментував Боднар.

Нагадаємо, напередодні депутат від партії "Слуга народу" Дар'я Володіна повідомила, що за її заявою ДБР відкрило провадження проти Боднара "щодо можливих неправомірних дій службових осіб МЗС України".

Ішлося про листа за підписом Боднара, який депутатка оприлюднила у квітні на своїй сторінці у Facebook. Лист надсилався державним органам влади перед 105-ми роковинами трагічних подій в Османській імперії. У ньому зазначалося, що Україна не визнає "геноцид вірменського народу".

Василь Бондар нагадував: у документах ООН термін "геноцид" має інше визначення, ніж його трактує Вірменія, а до того ж сам Єреван не визнав геноцидом Голодомор в Україні 1932–1933 років.