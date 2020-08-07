Сполучені Штати домагаються конфіскації нерухомості Коломойського.

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки домагається конфіскації нерухомості на 70 мільйонів доларів, котру названо власністю одного з найвпливовіших українських олігархів Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова.

У двох поданнях федеральних прокурорів у суді в Маямі йдеться про звинувачення, що мільярдери відмивали у США гроші, привласнені з українського "Приватбанку", яким вони володіли до націоналізації, повідомляє "Голос Америки".

У грудні 2016 року держава взяла "Приватбанк" під свій контроль і взялася рятувати його фінансовими вливаннями: банк був під загрозою розвалу з руйнівними наслідками для вкладників та державної фінансової системи, коли там виявили багатомільярдні недостачі.

Американські прокурори посилаються на аудит Національного банку України 2016 року, який визначив, що олігархи під виглядом позик та оплат вивели з "Приватбанку" понад $5 мільярдів, і що частина тих грошей пройшли через рахунки фіктивних компаній кіпрської філії "Приватбанку", а потім були переведені до США.

Згідно з даними обвинувачення, в Маямі два партнери олігархів створили мережу компаній для відмивання коштів; фірми мали в назвах слово "Optima".

Частина сум була використана для придбання нерухомості і підприємств у Луїсвіллі (штат Кентуккі) і в Далласі (штат Техас), які тепер хоче конфіскувати міністерство фінансів.

Міністерство юстиції повідомило, що справу розслідувало ФБР Клівленда, а також податкове відомство та служба охорони кордону.

Часопис Washington Post цитує американського адвоката Майкла Саллівана, котрий запевняє, що його клієнт "рішуче відкидає звинувачення, які містяться у поданнях міністерства юстиції".