Кремль стверджує, що арешт ваґнерівців у Мінську – це провокація спецслужб України.

Її проведення нібито мало на меті екстрадицію російських найманців до України, де їх очікує заслужена кара.

Газета «Комсомольская правда» у своєму числі за п’ятницю, сьомого серпня, опублікувала статтю з промовистою назвою «Арешт 33 росіян в Мінську виявився провокацією спецслужб України». У ній журналіст Олександр Коц розкриває інформацію, нібито отриману ним від російських спецслужб.

У статті передано слова співрозмовника видання про те, що вербування бойовиків приватної військової компанії «Ваґнера» почалося з дзвінка зі Сирії. Джерело розповіло, що якийсь «Сергій Петрович» обдзвонював колишніх членів ПВК з пропозицією «попрацювати на охороні нафтових об'єктів у Сирії».

У статті описується, як один із ваґнерівців, котрий воював у складі російських терористичних військ на Донбасі, Артем Міляєв (позивний «Шаман») зголосився допомогти «Сергію Петровичу» знайти групу для роботи. Він мав підшукати 180 осіб. Пізніше «Шамана» повідомили, що «Сергій Петрович» загинув в Лівії, і через кілька днів на нього вийшов новий куратор. Також згодом з'ясувалося, що номери, з яких йому дзвонили, були недійсними. За словами джерела в російських спецслужбах, послуги «Шамана» з рекрутингу були оцінені в 14 тисяч доларів, які поклали на його рахунок через банкомат.

Таким чином, за словами джерела газети, були сформовані чотири загони. Вони нібито мали прибути до Мінська в липні-серпні, а звідти вже вилетіти в пункт призначення. Джерело стверджує, що всі квитки для ваґнерівців були придбані на території України, зокрема й у Львові.

У статті розповідається, що та сама група російських найманців, яких затримали під Мінськом 29 липня, планувала вилетіти з Білорусі 25 липня. Утім «Шамана» нібито повідомили про скасування рейсу і дали вказівку знищити старі квитки. Відтак ваґнерівці затрималися ще на кілька днів у санаторії «Белорусачка» під Мінськом, де й були затримані спецпідрозділом КДБ Білорусі.

За твердженням автора статті, вся ця операція українських спецслужб була проведена для того, щоб потім екстрадувати ваґнерівців, котрі воювали на Донбасі, до України, де на них очікує відповідне покарання.