В Івано-Франківській облраді – спалах коронавірусу.

У виконавчому апараті Івано-Франківської обласної ради стався спалах коронавірусної інфекції. Про це голова облради Олександр Сич повідомив на своїй fb-сторінці.

 

 

«Про причини годі судити. Адже попри всі системно вжиті заходи протиепідемічної безпеки, наша діяльність носить публічний характер і передбачає регулярний контакт із великою кількістю людей – проведення засідань комісій обласної ради та інших робочих органів, сесійні засідання, спілкування із виконавцями документів та представниками інших органів влади, робота із постійними відвідувачами тощо», – написав він.

 

Олександр Сич запевнив, що депутати й інші працівники облради намагатимуться й надалі працювати у штатному режимі. Проте попросив відвідувачів і працівників максимально обмежити безпосередні ділові контакти зі співробітниками апарату обласної ради.

 

 

Нагадаємо, на сьогодні, 6 серпня, в Івано-Франківській області зафіксовано 5 295 хворих з COVID-19, за минулу добу виявили 127 нових випадків. Померли внаслідок коронавірусної інфекції 148 людей, з них троє – минулої доби.

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