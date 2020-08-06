Лукашенко повідомив, що окрім росіян, в Білорусі затримано ще й американців.

Білоруський президент застеріг співвітчизників, що слід «чекати капостей з будь-якого боку», оскільки «йде гібридна війна проти Білорусі».

 

 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в четвер, 6 серпня, на нараді щодо залагодження безпеки виборчої кампанії заявив, що було затримано чимало людей, котрі «ставили перед собою за мету дестабілізувати ситуацію в країні», в тому числі власників американських паспортів. Про це повідомило інформаційне агентство БЕЛТА.

 

Лукашенко зауважив, що «багатьох провокаторів» вдалося затримати лише завдяки пильності громадян. «Чесно зізнаюся, і, напевно, ви мені нового не скажете: ми не знаємо, на що вони здатні. Відомі імена, прізвища, адреси, паролі, явки. До чудес іноді доходить. Засоби масової інформації насторожують нас, що нас тут хочуть захопити американці, натовці. Деяких людей затримали з американськими паспортами, одружених з американками, що працюють у Держдепі. Але з баґнетами напереваги їх захищають російські керівники», – зазначив білоруський лідер.

 

Лукашенко, окрім російського й американського, не відкинув і українського чинника у «намаганнях зовнішніх сил посприяти дестабілізації ситуації» в країні. «Ми навіть не знаємо, хто вони. Чи це американці з натовцями, чи з України нас хтось підганяє, чи нас східні брати так сильно "люблять" – ми навіть не знаємо. Йде гібридна війна проти Білорусі, і ми повинні чекати капостей з будь-якого боку. Що ми, до речі, і робимо», – запевнив він.

 

Лукашенко теж застеріг білорусів від організації майдану в Мінську. «Тут декотрі продовжують закликати людей на майдан 9-го і 10-го. Не дай Боже ми розпалимо багаття в центрі Мінська і будемо розкидати головешки по всьому Мінську. Цього ми допустити не можемо і не допустимо», – підкреслив Олександр Лукашенко.

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