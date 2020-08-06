Дуда згадав на інавгураціії про Україну.

Президент Польщі Анджей Дуда під час інавгураційної промови перед парламентарями Національних зборів Польщі згадав і про Україну.

"Особлива можливість діяти задля безпеки нашої країни та нашого континенту з’явиться у 2022 році, коли Польща візьме на себе головування в ОБСЄ... Це важливе завдання, яке полягає й у відновленні повного суверенітету й територіальної цілісності нашого сусіда – України", – сказав Дуда, згідно з повідомленням "Радіо Свобода".

Згідно з офіційними результатами виборів, висуванець партії "Право і справедливість" Анджей Дуда здобув 51,03% голосів у другому турі виборів, натомість його опонент, міський голова Варшави Рафал Тшасковські отримав 48,97%.

Верховний суд Польщі 3 серпня визнав достовірними результати президентських виборів. Опозиція оскаржувала результати голосування, стверджуючи зокрема, що Дуда та "PiS" нечесно використовували державне телебачення, аби підвищити шанси чинного президента на переобрання.

Церемонію інавгурації проігнорували багато опозиційних політиків. Із запрошених колишніх президентів на інавгурацію прибув лише Александр Кваснєвський.