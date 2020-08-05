Галицькі хроніки COVID-19: 5 серпня.

Станом на 09:00 5 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 18 540 хворих на COVID-19. За минулу добу – 311 нових випадків: 127 – на Івано-Франківщині, 156 – на Львівщині (проведено 1470 ПЛР-досліджень) та 28 – на Тернопіллі (проведено 390 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено 5 смертей унаслідок коронавірусної інфекції, по двоє людей померли на Львівщині й Івано-Франківщині, ще одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.
За весь час пандемії у трьох областях одужала 6 351 особа. За минулу добу – 230 людей: 27 на Тернопільщині, 80 – на Івано-Франківщині та 123 – на Львівщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 серпня (09:00): 3149 випадків, 28 нових
(дані ДУ "Тернопільський ОЛЦ" відрізняються на один випадок)
м. Тернопіль – 7 осіб
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 2 особи
Збаразький район – 2 особи
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 7 осіб
Бережанський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 серпня (09:00): 10 223 випадки, 156 нових
м. Львів – 64 особи
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 17 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 4 особи
Золочівський район – 4 особи
Кам'янка-Бузький район – 8 осіб
Миколаївський район – 3 особи
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 6 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 17 осіб
Сколівський район – 6 осіб
Сокальський район – 3 особи
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 10 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 серпня (09:00): 5168 випадків, 127 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.05.08.2020