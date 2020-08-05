Галицькі хроніки COVID-19: 5 серпня.

 

Станом на 09:00 5 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 18 540 хворих на COVID-19. За минулу добу – 311 нових випадків: 127 – на Івано-Франківщині, 156 – на Львівщині (проведено 1470 ПЛР-досліджень) та 28 – на Тернопіллі (проведено 390 досліджень методом ПЛР).  

 


За минулу добу підтверджено 5 смертей унаслідок коронавірусної інфекції, по двоє людей померли на Львівщині й Івано-Франківщині, ще одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.

 

 

За весь час пандемії у трьох областях одужала 6 351 особа. За минулу добу – 230 людей: 27 на Тернопільщині, 80 – на Івано-Франківщині та 123 – на Львівщині.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 серпня (09:00): 3149 випадків, 28 нових

(дані ДУ "Тернопільський ОЛЦ" відрізняються на один випадок)

м. Тернопіль – 7 осіб

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 2 особи

Збаразький район – 2 особи

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 7 осіб

Бережанський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 серпня (09:00): 10 223 випадки, 156 нових

м. Львів – 64 особи

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 17 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 4 особи

Золочівський район – 4 особи

Кам'янка-Бузький район – 8 осіб

Миколаївський район – 3 особи

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 6 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 17 осіб

Сколівський район – 6 осіб

Сокальський район – 3 особи

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 10 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 серпня (09:00): 5168 випадків, 127 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

05.08.2020

До теми

Ротація і бродіння
Юрко ТИМЧУК
Анаеробні ферментативні процеси можуть трапитися і в черепних коробках, результати такого метаболізму переважно найнесподіваніші. Огляд подій тижня в Україні.
03.08.20 | | Україна
Неандертальцям боліло більше
І, відповідно, люди, що успадкували певний іонний канал від неандертальців, чутливіші до болю.
02.08.20 | | Наука
Бітлз як релігія
Ілько ЛЕМКО
Бог і Бітлз – цікава тема і, резюмуючи тему сакральності Бітлз, можна сказати, що їхня творчість є частинкою Божої Благодаті
02.08.20 | | Минуле
Останні свідки
Артуро Перес-Реверте
Коли вони вмирають, починаємо вмирати ми; поволі зникати зі світу, в якому жили, – немов стара світлина, яка втрачає обриси...
31.07.20 | | Дискурси
Незбувна  утопія
Юрко ПРОХАСЬКО
Підступ полягав у тому, що якраз тоді, коли для нас усе так добре почало складатися, на самому Заході якось все раптом і обвально закінчилося.
31.07.20 | | Дискурси
Американський ляпас для Меркель
Максим МУЛЯР
Америка виводить велику частину свого військового контингенту з Німеччини. Чи потраплять вивільнені американські вояки до Польщі, як це обіцяв Трамп? Дуже сумнівно.
31.07.20 | | У світі
В пошуках Янішевського, творця теорії континуумів
Олена БУДЬКО
На Личаківському цвинтарі віднайдено надгробну плиту з могили львівського математика Зиґмунта Янішевського
31.07.20 | | Галичина
Кривава здобич любові
Уляна Галич
Однією з численних і безсумнівних чеснот «Розарію» є потужна й оригінальна образна система, неймовірні метафори, якими буквально пронизана тканина збірки. Малігон – майстриня образів, вона творить їх буквально з повітря, бере із тонких енергетичних сфер, вишкрябує із власного нутра, віднаходить в кишенях і старих заплічниках, поміж забутих паперів та листів.
30.07.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.