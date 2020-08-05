Галицькі хроніки COVID-19: 5 серпня.

Станом на 09:00 5 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 18 540 хворих на COVID-19. За минулу добу – 311 нових випадків: 127 – на Івано-Франківщині, 156 – на Львівщині (проведено 1470 ПЛР-досліджень) та 28 – на Тернопіллі (проведено 390 досліджень методом ПЛР).



За минулу добу підтверджено 5 смертей унаслідок коронавірусної інфекції, по двоє людей померли на Львівщині й Івано-Франківщині, ще одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.

За весь час пандемії у трьох областях одужала 6 351 особа. За минулу добу – 230 людей: 27 на Тернопільщині, 80 – на Івано-Франківщині та 123 – на Львівщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 серпня (09:00): 3149 випадків, 28 нових

(дані ДУ "Тернопільський ОЛЦ" відрізняються на один випадок)

м. Тернопіль – 7 осіб

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 2 особи

Збаразький район – 2 особи

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 7 осіб

Бережанський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 серпня (09:00): 10 223 випадки, 156 нових

м. Львів – 64 особи

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 17 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 4 особи

Золочівський район – 4 особи

Кам'янка-Бузький район – 8 осіб

Миколаївський район – 3 особи

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 6 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 17 осіб

Сколівський район – 6 осіб

Сокальський район – 3 особи

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 10 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 серпня (09:00): 5168 випадків, 127 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.