"Шахтар" обіграв "Вольфсбург" і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.

Донецький "Шахтар" у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на НСК "Олімпійський" у Києві обіграв німецький "Вольфсбург" з рахунком 3:0 і вийшов до чвертьфіналу єврокубкового турніру.

Як свідчить інформаційна аґенція УНІАН, "Шахтар" домінував іще з першого тайму. Бразильцям "гірників" класно вдавалися контратаки. Кілька разів пробивав Алан Патрік; Марлос перевірив на міцність штангу; близьким до голу був Матвієнко, коли розстрілював ворота в дотик. У більшості епізодів впевнено діяв кіпер "вовків" Кастельс, але й самих гірників підводила точність.

У німців був небезпечним хіба що удар Брукса головою вище воріт. Ще в кількох потенційно небезпечних епізодах переможцями локальних двобоїв ставали захисники "Шахтаря".

"Вольфсбург" виглядав важчим і повільнішим, аніж господарі поля.

Після перерви ситуація кардинально не змінилася - зате запалилася інтрига. Німці заробили штрафний – але гарматний удар Арнольда відбив П'ятов.

Згодом Хочолава перервав атаку суперника підкатом, а рефері вказав на 11-метрову позначку. Після перегляду VAR арбітр вирішив скасувати пенальті і призначив штрафнийудар – але видалив захисника "гірників". Німці не змогли переграти П'ятова при розіграші покарання.

Ще через дві хвилини захисник гостей Брукс отримав другу жовту картку за фол на Мораєсі та зрівняв склади.

Надалі "Вольфсбург" організував кілька атак, але великої небезпеки воротам П'ятова вони не завдали.

Донеччани ж "вистрілили" в самому кінці гри. Спочатку Жуніор Мораєс замкнув передачу Соломона, а через дві хвилини сам Соломон скористався передачею Коноплянки – 2:0. Мораєс на третій доданій хвилині оформив дубль, встановивши остаточний рахунок.

Команда Луїша Каштру вийшла до чвертьфіналу турніру з сумарним рахунком за підсумком двох матчів – 5:1 (перша гра – 2:1).