"Шахтар" розгромив "Динамо" у матчі за Суперкубок.

Донецький "Шахтар" розгромив київське "Динамо" в матчі за Суперкубок України-2021 – гра на НСК "Олімпійський" у Києві завершилася з рахунком 3:0.

"Шахтар" перехопив ініціативу зі середини першого тайму.

"Динамо" мало добрий момент на 15-й хвилині. Віталій Буяльський відгукнувся на пас Томаша Кендзьори і потужно пробив, але Андрій П'ятов перевів м'яча на кутовий.

Далі "Шахтар" почав підступати до воріт киян. На 31-й хвилині це увінчалося забитим м'ячем. Додо виконав навіс, Марлос скинув на Лассіну Траоре, а той виграв боротьбу і головою відправив м'яча у сітку.

Після перерви "Шахтар" продовжив тиснути. На 47-й хвилині Тарас Степаненко влучив у стійку воріт. А на 54-й хвилині "гірники" втекли в контратаку: Педріньо зробив передачу на Ісмаїлі, а той віддав асист на Траоре, котрий оформив дубль.

Через 7 хвилин Майкон відібрав м'яча у Сергія Сидорчука, відпасував на Алана Патріка, а той потужним ударом спрямував м'яч у правий кут воріт Бойка.

"Шахтар" здобув свій 9-й Суперкубок України в історії. На рахунку киян теж 9 перемог у цьому турнірі, нагадує УНІАН.

"Гірники" виграли свій 36-й трофей за минулі 30 років. У "Динамо" – 38.

42-річний наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі виграв свій перший трофей у тренерській кар'єрі.