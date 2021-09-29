"Шахтар" ремісував із "Інтером" у Лізі чемпіонів, а молдовський дебютант переграв мадридський "Реал".

 

Донецький "Шахтар" ремісував із міланським "Інтером" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів – зустріч у Києві завершилася з рахунком 0:0.

 

 

У першому таймі команди демонстрували рівні сили й тішили глядачів атаками. Манор Соломон і Алан Патрік мали чудові нагоди – та змарнували їх. 

 

У другому таймі "Шахтар" виглядав активніше, втім конвертувати перевагу не зміг. За кілька хвилин до фінального свистка Андрій П'ятов здійснив два суперсейви після ударів Хоакіна Корреа та Стефана де Врея.

 

"Ми повинні бути задоволені нічиєю 0:0. На мою думку, одне очко для "Шахтаря" – це дуже престижний результат", – прокоментував тренер донеччан Роберто Де Дзербі.

 

У паралельному матчі в групі D молдовський "Шериф" на виїзді сенсаційно переміг мадридський "Реал" – 2:1. Переможний гол тираспольці забили на останній хвилині. Нагадаємо, тренером "Шерифа" є Юрій Вернидуб. У першому турі він переграв "Шахтар".

 

29.09.2021

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