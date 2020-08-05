SpaceX успішно провела випробування прототипу ракети для колонізації інших планет.

Перший повноцінної запуск ракети заплановано на наступний рік.

 

 

Американська корпорація SpaceX провела успішні льотні випробування прототипу другого ступеня ракети-носія Starship SN5. Про це повідомило видання Business Insider. Запуск пройшов на полігоні Бока-Чіка (Boca Chica) в Техасі, трансляція велася на YouTube-каналі NASASpaceFlight. 30-метровий виріб оснащений одним двигуном Raptor.

 

Під час випробувань прототип піднявся на 150 метрів, перемістився вбік і здійснив м'яку посадку на визначену частину випробувального майданчика.

 

«Ми полетимо на Місяць, ми збудуємо базу на Місяці, ми відправлятимемо людей на Марс і робитимемо життя багатопланетним. Цей день віщує нову еру космічних досліджень», – написав на своїй сторінці у Twitter голова корпорації SpaceX Ілон Маск, коментуючи успішне випробування.

 

Фактично це не тільки перший політ прототипу Starship, а й перше його вдале випробування. Попередні чотири повнорозмірних апарати вибухали чи руйнувалися, не дійшовши до льотних тестів.

 

Starship SN5 – це перспективна надважка ракета, яка складається з двох багаторазових ступенів. Компанія SpaceX розробляє її для перевезення людей і вантажів на Місяць, а в перспективі – для колонізації Марса. За задумом розробників, ракета-носій повинна виводити на орбіту корисне навантаження масою понад 100 тонн.

 

SpaceX планує, що перший запуск повноцінної версії Starship пройде в 2021 році.

05.08.2020

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