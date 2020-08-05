Суд у Росії підтвердив рішення виселити ПЦУ з собору в Сімферополі.

Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної Церкви України з кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі.

Про це повідомив адвокат Сергій Заєць.

"По суті це означає повну ліквідацію української православної громади в Криму. Формально це не є геноцидом, але межує з ним. Росія знищує ще одну українську релігійно-культурну спільноту й продовжує зачистку Криму від всього українського", – написав адвокат у Facebook.

Видання "Крим. Реалії" нагадує: російська влада в Криму направила припис про "звільнення приміщень" кафедрального собору Святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі, в якому проходили богослужіння УПЦ Київського патріархату (нині ПЦУ).

У російському Міністерстві майна Криму пояснили вимогу покинути будівлю закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла до ПЦУ.

Підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму 28 червня зобов'язав передати в користування окупаційної адміністрації приміщення собору. Архієпископ Кримської єпархії Православної Церкви України Климент повідомив, що оскаржуватиме це рішення.

У середині червня в будівлі храму почалися будівельні роботи, ініційовані окупаційною адміністрацією та без узгодження з Кримською єпархією.