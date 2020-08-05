У Львові через коронавірус закрили ще два дитсадки.



Ще два дошкільні заклади Львова тимчасово не функціонують через виявлений у працівників коронавірус. Тож на сьогодні в місті закрито чотири дитсадки.

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«У Львові призупинено освітній процес у дитячому садочку №1. Там виявили коронавірус у працівника кухні. Заклад буде зачиненим до 16 серпня. Також ПЛР-тест здав працівник садочка № 129. Результату ще немає, проте в закладі вже призупинено освітній процес до 18 серпня включно", – розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Дещо раніше в місті призупинили роботу дитячого садка №12 (до 11 серпня включно) та дитячого садка №92 (до 16 серпня включно). Усі працівники та вихованці цих закладів дошкільної освіти мають перебувати на самоізоляції.

Нагадаємо, дитсадкам у Львові дозволили відновити роботу 17 липня після чотиримісячної перерви на карантин та протестів батьків. Дошкільні заклади працюють за спеціальним протоколом, розробленим згідно з рекомендаціями МОЗ. Зокрема, на вході всім дітям і працівникам міряють температуру, батьки не заходять у приміщення, у закладах заборонені м’які іграшки, багаторазові рушники тощо.